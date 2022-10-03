Hé lộ tên thật đặc biệt của con trai ruột Đàm Vĩnh Hưng, thêm loạt ảnh đáng yêu lúc nhỏ khiến dân tình 'phát sốt'

Tuy nhiên, đó cũng là quãng thời gian anh khổ sở vì phải kiềm chế niềm vui có con, khoe con. Khi công khai thông tin và hình ảnh về bé, anh tin rằng khán giả sẽ phần nào cảm nhận được niềm hạnh phúc của mình.

Gần 1 ngày qua, thông tin Đàm Vĩnh Hưng công bố con trai ruột đã khiến mạng xã hội "bùng nổ". Sau 3 năm kể từ ngày con ra đời, giọng ca Thành phố buồn mới công khai sự hiện diện của con trai trong cuộc đời. Lý do phải đến tận ngày hôm nay "ông hoàng nhạc Việt" mới thông báo có con vì mong con có tuổi thơ bình thường như bao bạn nhỏ khác.

Mới đây, nam ca sĩ cũng như Dương Triệu Vũ - đàn em thân thiết của nam ca sĩ - chia sẻ thêm hình ảnh nhóc tỳ trên mạng xã hội.

"Với một người ồn ào, khoe mẽ như tôi, việc giữ một bí mật suốt ba năm khó khăn lắm. Với người khác, có một đứa con là điều bình thường nhưng với tôi, đó là điều đặc biệt và có thể bị chú ý. Câu nói: 'Đứa bé có quyền được thừa nhận' của một người em đã ám ảnh và khiến tôi phải công khai con với mọi người", Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

Những hình ảnh của Polo được Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ chia sẻ. Ảnh: FBNV

Có thể thấy bé Polo Huỳnh trông rất đáng yêu, thừa hưởng nhiều đường nét của giọng ca Lâu Đài Tình Ái.

Trong khi đó, Dương Triệu Vũ hé lộ là bố đỡ đầu của bé Polo Huỳnh, vui vẻ chia sẻ: "Bố đỡ đầu cho con là ba Tin nên con nói chuyện lớ lớ giống Việt kiều. Con thích cười nhưng không thích bị chụp hình nhiều, nên khi nào ai chụp hình con cũng không cười đâu nha. Con thích xe nữa, và con có khoảng 200 đôi giày nhưng hơn một nửa đã hết vừa. Con có thể hát theo bài 'Hello' của ba Hưng. Chào các cô chú! Rất vui quen biết nhau. Con đi uống sữa đây".

Bên cạnh đó, NTK Tuấn Trần cũng chia sẻ một số hình ảnh hồi nhỏ của con trai Đàm Vĩnh Hưng.

Bé Polo lúc nhỏ. Ảnh: FB Tuan Tran

Trong bức ảnh, tên thật của bé cũng vô tình được hé lộ không dấu là "Huynh Dam Vinh Quan", được cho là "Huỳnh Đàm Vĩnh Quân".

Tên thật của con trai Đàm Vĩnh Hưng được tiết lộ. Ảnh: FB Tuan Tran

Loạt ảnh "cưng hết nấc" của con trai Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: Internet

Ngoài con ruột, Đàm Vĩnh Hưng còn có hai con nuôi lần lượt 18, 15 tuổi. Mỗi tháng anh chi hàng trăm triệu đồng cho việc học của con. Ca sĩ cho biết anh có sự hỗ trợ của người xung quanh như bảo mẫu, người thân chăm sóc các con khi vắng nhà chạy show. Dù vậy, ca sĩ phải theo sát con trong mọi việc, nhất là học hành. Từng có tuổi thơ cực khổ, chịu nhiều đòn roi nên Đàm Vĩnh Hưng dạy các con biết bày tỏ yêu thương, thường khuyên bảo chuyện chi tiêu.

Anh từng nói: "Tôi không bao giờ mua đồ hiệu cho các con vì sợ con quen với điều đó, sẽ không biết trân quý đồng tiền. Có lần con trai tôi vòi vĩnh mua một đôi giày hiệu 80 triệu đồng. Tôi gọi con lại kể về tuổi thơ của mình phải thức sớm đổ bột làm bánh bèo, bưng bàn ghế phụ giúp cho ông bà cố. Khi ra đời làm thợ cắt tóc, tôi phải tranh giành sấy tóc cho khách để có tiền thưởng. May mắn, con tôi hiểu chuyện và nghe lời".

Tháng 10/2021, Đàm Vĩnh Hưng ly hôn bầu show Liên Phạm. Được biết, cuộc hôn nhân bí mật này kéo dài hơn 1 thập niên. Bà Liên Phạm là người nộp đơn ly hôn lên tòa án Quận Cam, bang California, Mỹ. Cả hai đã kết hôn vào ngày 13/6/2004 và ly thân ngày 22/2/2018. Cả hai không có con chung và không phân chia tài sản.