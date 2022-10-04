Động thái của vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng sau khi nam ca sĩ công khai con trai ruột 3 tuổi

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng chính thức công khai chuyện có con trai đã tròn 3 tuổi tại đêm nhạc mừng anh bước sang tuổi mới khiến đông đảo khán giả không ngừng xôn xao bàn tán.

Mới đây, vợ cũ của Đàm Vĩnh Hưng - bầu show Liên Phạm đã chia sẻ loạt tấm hình hiếm hỏi của nhóc tỳ Polo. Đồng thời, bà còn khẳng định sau này khi cậu bé trưởng thành chắc chắn sẽ làm nên "đại sự" bởi khuôn mặt tươi sáng và khôi ngô của mình. Cụ thể, nữ bầu show chia sẻ: "Ngày đầu tiên bác Liên Phạm được diễm phúc ôm cháu Polo vào lòng. Bác Liên đã nhìn thấy gương mặt thông minh, tươi sáng của Polo tương lai sẽ là một chàng trai làm nên đại sự. Đặc biệt lại là con trai của con Đàm Vĩnh Hưng giống máu thông minh. Sự chăm sóc dạy dỗ con trai của người cha Đàm Vĩnh Hưng chắc chắn không có lời để nói, chỉ là đỉnh, tuyệt vời. Nhân dịp ngày sinh nhật của em Hưng, và là ngày rất trọng đại công bố con trai yêu dấu Polo. Bác Liên Phạm xin chúc hai cha con sức khỏe, sống hạnh phúc trường cửu bên nhau. Yêu cha con Đàm Vĩnh Hưng".

Vợ cũ của Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ những tấm hình hiếm hỏi của nhóc tỳ Polo - Ảnh: FBNV Mối quan hiện giữa Đàm Vĩnh Hưng và bầu show Liên Phạm vẫn tốt đẹp hậu ly hôn - Ảnh: FBNV Món quà đích thân nam ca sĩ tặng vợ cũ - Ảnh: FBNV Có thể thấy, kể từ sau khi công khai con trai ruột 3 tuổi, Đàm Vĩnh Hưng cũng thoải mái công khai những điều thú vị về cậu bé. Trên trang cá nhân gần đây nhất, nam ca sĩ cho biết sẽ chia sẻ với khán giả quá trình nuôi nấng và chăm sóc nhóc tỳ của mình trong thời gian tới. Đặc biệt, mới lên 3 nhưng Đàm Vĩnh Hưng đã cho nhóc tỳ làm quen với đàn. Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Anh viết: "Nhận được sự yêu thương và quan tâm của quá nhiều người! Hưng vui lắm lắm lắm… Rất hạnh phúc luôn mọi người ơi! Hưng có trên 50 ngàn tấm hình và 9 ngàn chiếc clip ngắn của 2 cha con nên Hưng hứa sẽ đăng tải dần dần để cả nhà thấy ba Hưng đã nuôi Polo ra sao nha! Hưng cám ơn thật nhiều!"

Và từ ngày nhóc tỳ 3 tuổi xuất hiện, cậu bé đã chiếm trọn "spotlight" của nam ca sĩ. Do đó, nam ca sĩ đã bày tỏ: "Polo ơi! Ba Hưng về nhì với con rồi! Về chót nhất luôn cũng được! Miễn con được vui, được khoẻ và được yêu thương". Nam ca sĩ cho biết sẽ chia sẻ với khán giả quá trình nuôi nấng và chăm sóc nhóc tỳ của mình trong thời gian tới - Ảnh: FBNV Vào tối ngày 2/10 trước đó, live concert The Portrait của Đàm Vĩnh Hưng diễn ra tại Hà Nội với sự góp mặt của các khách mời: Hồng Nhung, Uyên Linh và OPlus Band. Đáng chú ý, nam ca sĩ khiến khán giả ngỡ ngàng khi công khai con ruột tên Polo Huỳnh, năm nay hơn 3 tuổi. Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: "Đây là tình yêu to lớn nhất của Hưng suốt 3 năm qua, bé Polo Huỳnh. Đứa con đầu tiên và duy nhất trên cuộc đời này của Hưng". Trong thời gian qua, giọng ca Anh lo cho em hết cố gắng bảo vệ và giấu thông tin con trai trước truyền thông và chờ đợi một dịp thích hợp để công bố với khán giả. Anh cũng cho biết sau khi xác nhận có con ruột, anh và bé Polo Huỳnh sẽ nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Vì vậy, Đàm Vĩnh Hưng mong muốn mọi người thấu hiểu và chia sẻ niềm vui được làm cha của anh.

Choáng ngợp với khối tài sản cực khủng mà con trai ruột Đàm Vĩnh Hưng kế thừa từ người cha nổi tiếng của mình Mới đây Đàm Vĩnh Hưng đã hé lộ cậu con trai ruột của mình đến với khán giả và những chủ đề xoay quanh cậu bé đang được nhiều người quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại.

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