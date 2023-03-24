Tiếp tục bị chê bai thời trang thảm họa khi đi 'thảm đỏ', Ngọc Thanh Tâm có phản ứng đáp trả đầy bất ngờ

Không chỉ gây ấn tượng bởi các vai diễn mà Ngọc Thanh Tâm còn là một trong những nữ diễn viên được gọi là "rich kid" chính hiệu của làng giải trí Việt. Mỗi khi xuất hiện, nữ diễn viên đều diện cả cây hàng hiệu bạc tỷ tuy nhiên lại không được khán giả đánh giá cao trong phong cách thời trang.

Ngọc Thanh Tâm còn là một trong những nữ diễn viên được gọi là "rich kid" chính hiệu của làng giải trí Việt - Ảnh: Internet

Cũng như những lần xuất hiện tại các sự kiện trước trước, lần mới đây nhất, Ngọc Thanh Tâm lại lần nữa nhận về ý kiến trái chiều về outfit đi thảm đỏ. Cụ thể, trên trang cá nhân, Ngọc Thanh Tâm đã đăng tải loạt ảnh khi đến dự một sự kiện đình đám tại TP.HCM. Nữ diễn viên diện cả set đồ trắng sang trọng và xách túi Hermes cá sấu bạch tạng hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, đa phần netizen đều nhận xét nữ diễn viên Tâm Sắc Tấm có phong cách thời trang quê mùa, sến súa, dù cô diện hàng hiệu nhưng vẫn kém sang.