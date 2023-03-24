Tiếp tục bị chê bai thời trang thảm họa khi đi 'thảm đỏ', Ngọc Thanh Tâm có phản ứng đáp trả đầy bất ngờ

Cũng như những lần xuất hiện tại các sự kiện trước trước, lần mới đây nhất, Ngọc Thanh Tâm lại lần nữa nhận về ý kiến trái chiều về outfit đi thảm đỏ.
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Không chỉ gây ấn tượng bởi các vai diễn mà Ngọc Thanh Tâm còn là một trong những nữ diễn viên được gọi là "rich kid" chính hiệu của làng giải trí Việt. Mỗi khi xuất hiện, nữ diễn viên đều diện cả cây hàng hiệu bạc tỷ tuy nhiên lại không được khán giả đánh giá cao trong phong cách thời trang.
Cũng như những lần xuất hiện tại các sự kiện trước trước, lần mới đây nhất, Ngọc Thanh Tâm lại lần nữa nhận về ý kiến trái chiều về outfit đi thảm đỏ. Cụ thể, trên trang cá nhân, Ngọc Thanh Tâm đã đăng tải loạt ảnh khi đến dự một sự kiện đình đám tại TP.HCM. Nữ diễn viên diện cả set đồ trắng sang trọng và xách túi Hermes cá sấu bạch tạng hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, đa phần netizen đều nhận xét nữ diễn viên Tâm Sắc Tấm có phong cách thời trang quê mùa, sến súa, dù cô diện hàng hiệu nhưng vẫn kém sang.
Sau khi nhận về những bình luận như thế này khiến Ngọc Thanh Tâm khá buồn lòng. Sao nữ sinh năm 1993 ẩn ý cho rằng sau này sẽ hạn chế đi sự kiện để bớt bị khán giả soi mói. Thậm chí, cô cũng mong muốn khán giả đừng để ý quá nhiều để mình được dự sự kiện một cách thoải mái và hồn nhiên vô tư nhất.
Đây cũng không phải lần đầu tiên nữ diễn viên gốc Khánh Hòa bị khán giả chê bai về cách ăn mặc. Ở những lần đi thảm đỏ trước đó, Ngọc Thanh Tâm cũng bị chê bai khi cố diện trang phục lấp lánh hay váy áo cắt xẻ. Netizen cho rằng cách phối đồ của cô chưa hợp lý nên làm lộ body còn nhiều khuyết điểm.
Nhìn chung, Ngọc Thanh Tâm rất chú trọng ngoại hình của mình mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Một số fan cũng góp ý rằng ái nữ tập đoàn thủy sản nên chăm chỉ luyện tập "độ" body để có vóc dáng nuột nà, gợi cảm hơn.