Chị Liên cho biết, sau khi ly hôn, chị đã thuê nhà ở riêng và kinh doanh để nuôi con nhỏ 22 tháng tuổi.

Theo thông tin từ báo Công luận, chị Văn Thị Bích Liên cho biết, chị và Nguyễn Ngọc Linh (SN 1981, trú tại đường Nguyễn Hoàng, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) kết hôn với nhau từ năm 2020. Đến năm 2022 sinh được một bé gái. Trong thời gian chung sống, vợ chồng hay xảy ra mâu thuẫn. Chị Liên từng không ít lần bị chồng đánh. Hai người làm thủ tục ly hôn và được Tòa án Nhân dân thị xã Quảng Trị công nhận ngày 26/4/2023.

Chị Liên bị chồng cũ đánh sưng mắt và rạn xương hàm phải - Ảnh: Báo Công Luận

Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Ngọc Linh (chồng cũ của chị Liên). Ông Linh phân trần: "Tôi đánh bà Liên là do đã ly hôn mà còn quay về lại nhà cũ để làm gì? Hơn nữa bà Liên hay lên mạng xã hội để chửi bạn bè của tôi”.

Theo ông Văn Đình Việt (bố đẻ của chị Liên, trú tại thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, trong quá trình chung sống, Linh thường xuyên đánh đập con gái ông. Liên không chịu được sự hành hạ của chồng nên phải ký đơn ly hôn. Đặc biệt, hiện nay đã ly hôn nhưng vẫn bị Linh đánh đập, phải nhập viện cấp cứu. Đồng thời, kết quả chụp CT của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Triệu Hải, chị Liên bị rạn xương hàm phải và tổn thương vùng mắt.

Ngoài ra, Thượng tá Trần Xuân Thanh (Trưởng Công an thị xã Quảng Trị) cho biết, sau khi nắm được nguồn tin báo từ phía gia đình, Công an thị xã đã chỉ đạo Công an phường 1 vào cuộc điều tra xác minh làm rõ, để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Chị Văn Thị Bích Liên bị chồng cũ đánh, phải nhập viện cấp cứu - Ảnh: Báo Công Luận

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, một sự việc cũng xảy ra tương tự vào ngày 7/9/2022, Công an phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội tiếp nhận đơn tố giác của chị Trịnh Thị Hồng H trú tại TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa về việc bị chồng cũ có hành vi đánh gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật đối với chị.

Theo trình báo của chị H, tối 6/9, khi chị đang làm việc tại một siêu thị trên địa bàn phường Xuân Tảo thì chồng cũ là Nguyễn Ngọc Thắng đến tìm và cả hai ra khu vực ghế đá bên ngoài siêu thị để nói chuyện.

Nguyễn Ngọc Thắng thừa nhận việc đánh đập vợ cũ - Ảnh: Báo Lao Động

Quá trình nói chuyện giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, Thắng giật điện thoại của chị H, dùng tay không đấm 4 cái vào mặt chị H. Sau đó, Thắng lôi chị H ra khu vực công viên gần đó và dùng chân tay không đánh chị H. Chị H xin Thắng cho về siêu thị. Tại đây, khi thấy chị H mượn điện thoại định gọi cho ai đó, Thắng liền giật ra và lôi chị H ra bên ngoài. Thắng ép chị H lên xe ôtô cá nhân và tiếp tục dùng chân tay không đánh chị H. Thắng còn giữ điện thoại của chị H, không cho chị sử dụng điện thoại và đưa đến nhà nghỉ tại tỉnh Hòa Bình.

Chiều 7/9, Thắng đưa chị H về Hà Nội. Thắng thấy trong điện thoại của chị H có một tin nhắn của một người đàn ông nên tiếp tục đánh đập chị. Khi được đưa về bãi đất trống gần siêu thị nơi làm việc, chị H lợi dụng sơ hở đã mở cửa xe bỏ chạy và lên cơ quan công an trình báo sự việc.

Sau khi nhận được tin báo, đội Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Công an phường Xuân Tảo tiếp nhận và xác minh làm rõ theo nội dung đơn tố giác.

Ngày 15/9, Nguyễn Ngọc Thắng đã đến cơ quan Công an trình diện theo Giấy triệu tập. Tại cơ quan công an Thắng thừa nhận hành vi đánh vợ, do ghen tuông và mâu thuẫn.