Vào ngày 22/5, đã xảy ra một vụ va chạm giữa xe hơi và xe máy tại Phú Yên. Tài xế xe hơi dùng gậy bóng chày đánh đối phương thì bị người này giật gậy đánh lại dẫn đến tử vong.
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Dẫn nguồn tin từ báo Giao Thông, vào sáng 23/5, trao đổi với Báo Giao thông, bác sĩ Nguyễn Thành Nam Bình - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, nạn nhân là ông L.M.H (SN 1969, ở phường 1, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) - người bị đánh sau va chạm giao thông trước đó tại Phú Yên đã tử vong.
Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, ông H. nhập viện trong tình trạng bị thương tích quá nặng, không thể phẫu thuật, tiên lượng tử vong. Khoảng 19h ngày 22/5, bệnh nhân thở máy, chết lâm sàng, đến sáng 23/5 thì tử vong.
Sau khi tiếp nhận thông tin từ Công an TP Tuy Hòa, sáng 22/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên điều tra ban đầu và tổ chức lực lượng truy tìm Lê Chí Đạt.
Lãnh đạo cơ quan điều tra cho hay khoảng 9h30 ngày 22/5 Đạt ra đầu thú và bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra.
Theo thông tin ghi nhận trước đó từ báo Tuổi Trẻ, khoảng 22h30 tối 21/5, ông L.M.H. lái xe hơi chạy trên đường Lê Duẩn đoạn qua phường 7 của TP này theo hương Bắc - Nam.Xe hơi của ông H. đã va chạm với xe máy do L.C.Đ cầm lái chạy theo chiều ngược lại khiến Đạt ngã xuống đường.
Sau đó Đ. ngồi trước đầu xe hơi chửi bới, bị ông H. lấy gậy bóng chày (bằng kim loại dài 70,5cm) trong cốp xe đánh một cái vào chân. Bị đánh, Đ. giật lấy gậy bóng chày đánh lại hai cái trúng vùng đầu ông H. khiến ông này ngã xuống đường bất tỉnh. Đạt tiếp tục dùng chân đạp nhiều cái vào vùng cổ ông H. rồi bỏ đi.