Chồng bị đánh ở Nha Trang, vợ phẫn nộ lên tiếng với cả nhà hàng trên mạng xã hội

Tin nóng 23/05/2023 14:33

Mới đây, cộng đồng mạng bức xúc khi hay tin một người đàn ông bị đánh tập thể tại một nhà hàng ở Nha Trang. Người vợ là L.T.A.T đã đăng tải thông tin lên Facebook kêu gọi mọi người né ngay nhà hàng ''côn đồ''

Theo thông tin thu thập được từ Facebook của chị L.T.A.T  về việc nhân viên nhà hàng trên đường Trần Phú (TP Nha Trang, Khánh Hòa) vây đánh chồng của chị.

Cụ thể, vào ngày 22/5, sau khi ăn trưa ở một quán hải sản, xe máy của vợ chồng chị Tuyết gặp vấn đề. Người chồng phải dắt xe chạy bộ để khởi động, phía sau có một người phụ đẩy giúp, song xe không nổ. Họ phải dắt xe máy quay đầu lại.

Lúc anh đi qua nhà hàng hải sản trên đường Trần Phú, bất ngờ một nhóm nhân viên (8-9 người) túa ra. Có người cầm gậy, xông tới đánh vào mặt, đầu và lưng của chồng chị Tuyết. Khi chị quay lại, nhóm này vẫn tấn công. Sự việc chỉ dừng lại khi có một cán bộ công an đi qua.

Chị T. miêu tả trên Facebook, chồng bị đánh vào đầu, mặt, lưng, chảy máu mũi, môi và tụ máu. Cùng với đó, chị khẳng định những nội dung đăng tải trên trang cá nhân là sự thật.

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Chồng bị đánh ở Nha Trang, vợ phẫn nộ lên tiếng với cả nhà hàng trên mạng xã hội - Ảnh 2
Chị T. bức xúc khi chồng bị đánh và chia sẻ câu chuyện lên Facebook để ''tẩy chay'' nhà hàng - Ảnh: Chụp màn hình 

Dẫn nguồn tin từ VietNamNet, ông T.V.P, chủ nhà hàng trên đường Trần Phú cho biết trưa hôm qua có 2 bàn khách tới quán ông dùng bữa. Cùng thời điểm, ngoài đường có nhóm khoảng 10 thanh niên đi nhiều xe máy chạy qua lại, nẹt pô gây ồn ào. Thực khách bên trong phàn nàn.

Ba nhân viên của nhà hàng liền ra nhắc nhở, đề nghị những thanh niên trên ngừng làm ồn, ảnh hưởng xung quanh. Tuy nhiên, nhóm này còn nẹt pô lớn hơn và chạy ngược chiều.

Nhân viên của quán bực tức nên đã chặn xe. Hai nhân viên dùng tay đánh, 1 người khác cầm ghế nhựa quất vào lưng của thanh niên. Diễn biến sự việc được camera an ninh ghi lại, chủ nhà hàng đã trích xuất giao cơ quan chức năng.

Ông P. khẳng định: “Nhân viên của quán có hành động không đúng. Tuy nhiên, sự việc diễn ra khá nhanh và chỉ 3 nhân viên, không phải 8-9 người như chị Tuyết nêu”. Ông cũng đã liên hệ với người liên quan trong nhóm trên để xin lỗi, song họ không đồng ý.

Ngoài ra, ông P. bày tỏ không hài lòng về việc chị T. viết những nội dung chưa đúng lên mạng xã hội và kêu gọi “tẩy chay” nhà hàng. Điều này làm ảnh hưởng tới cá nhân cũng như hoạt động kinh doanh của ông.

Ông P. đã làm đơn phản ánh gửi tới cơ quan chức năng, mong được giải quyết thấu đáo. Ngoài ra, những nhân viên của nhà hàng cũng đang tạm dừng làm việc để phục vụ việc xác minh.

Chồng bị đánh ở Nha Trang, vợ phẫn nộ lên tiếng với cả nhà hàng trên mạng xã hội - Ảnh 3
Chủ nhà hàng là ông P. lên tiếng đính chính ''tin đồn'' sai sự thật - Ảnh: VietNamNet

Đại diện UBND phường Vĩnh Nguyên cho biết đã nắm sự việc cũng như những nội dung mà chị Tuyết đăng trên mạng xã hội. Ngoài ra, chủ nhà hàng cùng nhân viên liên quan được mời lên phường trình bày sự việc. Hiện, công an địa phương xác minh, điều tra làm rõ.

Cũng trong sáng nay, UBND TP Nha Trang đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh nội dung mà người phụ nữ viết trên mạng xã hội.

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