Hai anh em ruột đuối nước thương tậm tại Thái Bình

Tin nóng 23/05/2023 18:49

Vụ việc thương tâm xảy ra tại khu vực đầm nuôi thủy sản ở thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy, Thái Bình) hai anh em rủ nhau cùng tắm sau đó đuối nước, tử vong.

Dẫn nguồn tin từ báo Giao Thông, vào ngày 23/5, ông Lê Xuân Quy, Chủ tịch UBND thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy, Thái Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 cháu bé trong một gia đình tử vong.

Nạn nhân được xác định là cháu Trần Quang H. (sinh năm 2012) và cháu Trần Việt A. (sinh năm 2014), là 2 anh em ruột, trú tại tổ dân phố Nghĩa Chỉ, thị trấn Diêm Điền.

Hai anh em ruột đuối nước thương tậm tại Thái Bình - Ảnh 1
Cha mẹ, phụ huynh cần cảnh giác, sát sao hơn để tránh nguy cơ đuối nước với con trẻ - Ảnh: Lao Động 

Theo thông tin ghi nhận trước đó từ báo Lao Động, khoảng 17 giờ chiều ngày 22/5, trong quá trình chơi đùa, tắm cùng nhóm bạn khoảng 3 - 4 em tại khu vực vùng đầm nuôi trồng thủy sản của người dân ở tổ dân phố Mai Diêm, thị trấn Diêm Điền, hai anh em ruột (trú tổ dân phố Nghĩa Chỉ, một em học lớp 5, một em học lớp 3) bị đuối nước, tử vong.

"Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền thị trấn cùng công an có mặt tại hiện trường nơi các cháu gặp nạn, lúc này các cháu đã tử vong, không qua khỏi. Đến khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, thi thể các cháu đã được cơ quan chức năng bàn giao lại cho gia đình lo hậu sự, đến sáng nay mọi việc đã được hoàn tất", ông Lê Xuân Quy nói.

Thời điểm này bắt đầu thời gian nghỉ hè, nhiều học sinh ở nhà, đi chơi cùng bạn bè. Cơ quan chức năng khuyến cáo cha mẹ, phụ huynh phải luôn sát sao, để mắt đến con trẻ, tránh những tai nạn đáng tiếc, nhất là tai nạn đuối nước luôn rình rập.

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