Chỉ vì mâu thuẫn công việc, giám đốc hành hung nữ nhân viên suýt sảy thai

Tin nóng 24/05/2023 15:51

Mới đây, dân tình đã rất phẫn nộ trước hành vi của một giám đốc khi ''tác động vật lý'' lên nữ nhân viên khiến cô có nguy cơ sảy thai.

Dẫn nguồn tin từ báo Pháp Luật Việt Nam, vào ngày 24/5 anh Nguyễn Thế T (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã chia sẻ với phóng viên về việc vợ anh là chị Phạm Thị Ngọc Th bị ông Phan Thế H (Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng Chuyển giao Công nghệ , thuộc Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội) tấn công bằng thanh gỗ tác động vào chị Th khiến chị bị sảy thai.

Trước đó vào 16 giờ ngày 18/4/2023 trong giờ làm việc do có bất đồng trong công việc, chị Phạm Thị Ngọc Th đã bị ông Phan Thế H có hành vi côn đồ, hung hãn khi dùng khúc gỗ hình trụ có kích thước chiều dài khoảng 30cm, chiều rộng khoảng 7cm đập mạnh vào đầu ngay tại nơi làm việc trước sự chứng kiến của rất nhiều người trong cơ quan khiến chị Th bị thương nặng ngất xỉu, đổ ngã ngay tại chỗ phải đi cấp cứu tại bệnh viện Tim rồi chuyển viện về bệnh viện Bưu Điện.

Trong thời gian nằm viện điều trị, chị Th thường khóc lóc và uất ức chia sẻ: cho đến bây giờ em vẫn còn hoảng sợ, em không nghĩ một lãnh đạo lại có thể hành xử như vậy đối với nhân viên, chưa nói em là nhân viên nữ và đang mang thai...Vợ chồng em rất khó khăn mới có con, hiện em có nguy cơ sảy thai, bác sĩ đang theo dõi...” chị Th nói trong nước mắt.

Anh T cho biết đã làm đơn tố cáo lần 1, lần 2 gửi đến các cơ quan bảo vệ Pháp luật, Công an phường Xuân La; Hội liên hiệp Phụ Nữ Việt Nam ...nhưng suốt thời gian qua chưa có câu trả lời thỏa đáng cho gia đình. 

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Chị Th. bị cấp trên ''tác động vật lý'' vào vùng đầu -  Ảnh: Pháp Luật Việt Nam 

Theo ghi nhận từ báo Người Lao Động, trước đó vào sáng 28/2, tại Cty TNHH OT Motor Vina (KCN Nhơn Trạch 6, huyện Nhơn Trạch) đã xảy ra một sự việc tương tự. Trong lúc nói chuyện với ông Seon Chang Hwa (thuộc bộ phận quản lý Công ty), chị T. (32 tuổi, nhân viên thu mua của Công ty) cho biết cả hai người đã xảy ra mâu thuẫn.

Do không kiềm chế được nóng giận, ông Seon Chang Hwa dùng tay đấm vào mặt chị T. khiến nữ công nhân ngã xuống. Sau đó, ông Seon Chang Hwa tiếp tục dùng chân đạp vào người, dùng tay túm tóc lôi chị đi khoảng 1m, đến khi được mọi người can ngăn, tách ra.

Vụ hành hung khiến chị T. bị chấn thương, phải vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành cấp cứu, điều trị nhiều ngày liền. Đáng nói, chị T. mới hết thời hạn nghỉ thai sản, đang nuôi con nhỏ 7 tháng tuổi, vừa quay trở lại với công việc.

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Chị T. đã được đưa đi cấp cứu kịp thời - Ảnh: Người Lao Động 

Đồng thời, phía ban giám đốc công ty trên đã đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành (nơi chị Thư điều trị) thăm hỏi, xin lỗi và nhận trách nhiệm mà ông Chang Hwa gây ra. Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý ông Seon Chang Hwa theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. 

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