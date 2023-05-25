Sợ bị vợ mắng vì hút thuốc, tài xế dùng xúc miệng và dính nồng độ cồn

Mới đây, dân tình không khỏi bất ngờ với lời phân trần của một người đàn ông khi vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,072mg/lít khí thở.

Dẫn nguồn tin từ báo Dân Trí, vào đêm ngày 24/5, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại ngã 3 Miếu Đầm - Đại Lộ Thăng Long. Tại đây, cảnh sát đã dừng xe hàng chục trường hợp ô tô và xe máy, qua đó phát hiện nhiều trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Vào lúc 20h42, tổ công tác phát hiện tài xế N.V.H. (38 tuổi, quê Nghệ An), điều khiển xe máy mang BKS 37L1-533.xx, có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện anh H. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,072mg/lít khí thở. Tổ công tác Đội CSGT số 6 kiểm tra nồng độ cồn tại ngã 3 Miếu Đầm - Đại Lộ Thăng Long đêm 24/5 - Ảnh: Dân Trí Theo nguồn tin ghi nhận từ Việt Báo, sau khi được tổ công tác thông báo mức vi phạm, anh H. tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và phản ứng lại. Anh này cho rằng, bản thân vừa đi công tác ở Hưng Yên về. Trên đường đi do có hút thuốc, mà nhà lại đang có con nhỏ, anh H. sợ bị vợ mắng nên đã dùng nước súc miệng Listerine để cho hết mùi thuốc lá.

Anh H. chỉ cho cảnh sát biết trong nước súc miệng có cồn - Ảnh: Dân Trí Sau khi nghe anh H. giải thích, tổ công tác đã đưa người và phương tiện vào chốt làm việc. Tại đây, tổ trưởng tổ công tác cho anh H. ngồi nghỉ ngơi 15 phút và dùng nước lọc. Cảnh sát sau đó cho anh H. nghỉ ngơi 15 phút và kiểm tra lại - Ảnh: Dân Trí Phát hiện anh H. hoàn toàn không có nồng độ cồn trong người - Ảnh: Dân Trí Sau đó, cảnh sát tiếp tục kiểm tra nồng độ cồn với anh H. thì kết quả cho thấy anh này không có nồng độ cồn trong hơi thở. Cảnh sát sau đó đã để anh H. trở về nhà. Ngoài trường hợp vi phạm nồng độ cồn kịch khung kể trên, theo ghi nhận của Đội CSGT đường bộ số , trong đêm 24/5, tổ công tác cả đội còn phát hiện nhiều trường hợp xe máy vi phạm nồng độ cồn khác, tuy nhiên mức độ vi phạm thường dưới 0,25mg/lít khí thở.

Hiện trường vụ sập giàn giáo công trình ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương Vào ngày 25/5, giàn giáo công trình tại 6 tầng trên đường 2 Tháng 9, TP Đà Nẵng đổ sập khiến 2 người chết, 3 người bị thương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/so-bi-vo-mang-vi-hut-thuoc-tai-xe-dung-xuc-mieng-va-dinh-nong-do-con-585561.html