Tình hình sức khỏe của các nạn nhân sau vụ sập giàn giáo ở Đà Nẵng

Tin nóng 25/05/2023 12:36

Vào đêm ngày 25/5 tại trung tâm Đà Nẵng xảy ra vụ việc sập giàn giáo khiến hai người tử vong và 3 người bị thương nghiêm trọng.

Dẫn nguồn tin từ VietNamNet, vào ngày 25/5, lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, các bác sĩ đang tích cực điều trị cho 3 bệnh nhân nhập viện trong vụ sập giàn giáo tại công trình xây dựng ở đường 2 Tháng 9 (quận Hải Châu).

Theo bác sĩ, trong số 3 bệnh nhân, có 1 ca nguy kịch, đó là bệnh nhân Lê Văn H. (SN 1979, quê huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).

“Người này nhập viện trong tình trạng gãy xương đầu, chấn thương ngực, tràn khí phổi, gãy xương sườn, chấn thương cột sống cổ. Hiện đang hôn mê và thở máy. Hai trường hợp còn lại cũng đang được các bác sĩ theo dõi”, lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng thông tin.   

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Giàn giáo tại công trình xây dựng dự án Toà nhà tập đoàn Polyco bị sập trong quá trình đổ bê tông - Ảnh: VietNamNet 

Theo thông tin ghi nhận trước đó từ báo Phụ Nữ Việt Nam, khoảng 2h10 rạng sáng nay (25/5), một vụ sập giàn bê tông đã xảy ra tại Công trình Nhà ở kết hợp với dịch vụ kinh doanh ẩm thực (số 34-36 đường 2/9, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, Đà Nẵng) khiến 2 nạn nhân bị vùi lấp, tử vong và 3 người khác bị thương. 

Danh tính 2 nạn nhân tử vong được xác định là Nguyễn S. (SN 1970) và Nguyễn Thị X. (SN 1974), cùng quê huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. 

Tình hình sức khỏe của các nạn nhân sau vụ sập giàn giáo ở Đà Nẵng - Ảnh 2
Cảnh sát có mặt đưa các nạn nhân tử vong ra ngoài - Ảnh: VietNamNet 

Còn 3 nạn nhân bị thương và được đưa đi cấp cứu gồm: Nguyễn Văn Q. (SN 1973), Lê Văn H. (SN 1979), cùng quê huyện Đại Lộc và Ngô Duy T. (SN 1978), trú quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Theo ghi nhận, đến khoảng 11h trưa ngày 25/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường xảy ra vụ sập giàn giáo.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ. 

Hiện trường vụ sập giàn giáo công trình ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương

Hiện trường vụ sập giàn giáo công trình ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương

Vào ngày 25/5, giàn giáo công trình tại 6 tầng trên đường 2 Tháng 9, TP Đà Nẵng đổ sập khiến 2 người chết, 3 người bị thương.

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