Thông tin mới vụ phân xác người trong vali bị cháy ở Bình Dương: Phát hiện thêm 2 bàn tay

Xã hội 25/05/2023 15:40

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường và phát hiện thêm hai bàn chân người trong vali bị cháy.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, liên quan đến vụ việc phát hiện hai bàn chân bị cháy bên trong vali ở bãi đất trống thuộc phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, qua khám nghiệm trong chiếc vali chứa hai bàn chân bị cháy xém, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 2 bàn tay bên trong, hai bàn tay nằm ở phía dưới đáy vali nên không bị cháy.

Qua nhận định của cơ quan điều tra, có thể đây là một vụ án mạng, nạn nhân là nữ bị phi tang thi thể.

Sáng cùng ngày, Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xác minh nhân thân nạn nhân, đồng thời điều tra làm rõ vụ việc, cơ quan điều tra đã mở rộng khu vực phong tỏa, tìm kiếm các phần thi thể còn lại.

Thông tin mới vụ phân xác người trong vali bị cháy ở Bình Dương: Phát hiện thêm 2 bàn tay - Ảnh 1
Công an điều tra vụ việc. Ảnh: Lao Động

Thông tin từ Báo Lao Động trước đó, sáng ngày 25.5, người dân xung quanh hiện trường vụ phát hiện 2 đoạn chân người ở phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, vẫn chưa hết bàng hoàng.

Theo ghi nhận, khu vực hiện trường là bãi đất trống nơi này được xây dựng hạ tầng để làm khu tái định cư, rộng khoảng 1ha. Xung quanh cây cối rậm rạp, người dân vẫn thường mang rác ra đây vứt bỏ và đốt trộm.

Nơi này cũng là khu vực người dân thường đi bộ tập thể dục, tụ tập ăn uống lúc cuối tuần và nơi trẻ nhỏ tụ tập vui chơi.

Thông tin mới vụ phân xác người trong vali bị cháy ở Bình Dương: Phát hiện thêm 2 bàn tay - Ảnh 2

Đến sáng nay công an vẫn đang khám nghiệm bên trong. Ảnh: VietNamNet

Theo ông N.V.T (người dân ở khu vực hiện trường) thông tin trên Báo Lao Động, vào chiều tối 24.5, người dân vào trong bãi đất trống thì phát hiện một chiếc vali và 2 đoạn chân. Ban đầu nghĩ là chân của ma nơ canh bị hỏng.

Sau đó, một người tò mò xem kỹ thì thấy 2 đoạn chân bị cháy xém là một phần thi thể người.

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