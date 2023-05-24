Vụ bé trai 2 tuổi bị cô giáo tát 31 cái: Bé vẫn hoảng sợ khi đến giờ ăn, giật mình vào buổi tối

Xã hội 24/05/2023 19:31

Các bác sĩ kết luận bé chấn thương phần mềm, tâm lý ảnh hưởng. Tình hình sức khỏe của bé đến hiện tại vẫn hoảng sợ khi đến giờ ăn, giật mình vào buổi tối.

Theo thông tin từ VTC News, chị Thảo - mẹ bé đã cho con học tại Trường mầm non Tuổi Ngọc (TP Biên Hòa, Đồng Nai) từ 27/2 với mức học phí 1.610.000 đồng.

Mỗi ngày chị Thảo đưa con đến trường lúc khoảng 7h20 và đón con lúc 17h. Hôm xảy ra sự việc, chị đón con trễ, thời tiết xấu nên đến khi về nhà chị mới phát hiện ra các vết bầm trên người con.

Cụ thể, 17h20 chiều 17/5, chị đón con tại trường mầm non Tuổi Ngọc (TP Biên Hòa, Đồng Nai), do trời mưa, tối nên chị nhanh chóng chở con về phòng trọ mà không quan sát kỹ.

Về đến phòng, sau khi thay đồ cho con, chị phát hiện trán và má cháu có vết bầm tím, lằn 5 ngón tay. Ngay lập tức, chị Thảo liên hệ với cô giáo chủ nhiệm là cô Nguyễn Thị Bích Hường hỏi vì lý do nhưng nhận được câu trả lời là các bé giỡn đùa với nhau.

Vụ bé trai 2 tuổi bị cô giáo tát 31 cái: Bé vẫn hoảng sợ khi đến giờ ăn, giật mình vào buổi tối - Ảnh 1

Hình ảnh giáo viên mầm non đánh bé H. trong bữa ăn. Ảnh: VTC News

Không chấp nhận lý do đó, chị liên hệ với cô Vũ Thị Ngọc Yến, Hiệu trưởng Trường mầm non Tuổi Ngọc yêu cầu giải quyết vụ việc.

20h cùng ngày, sau khi chị gửi hình con trai lên nhóm Zalo của lớp, Hiệu trưởng Vũ Thị Ngọc Yến cùng cô kế toán của trường đến phòng trọ để xin lỗi gia đình. Khi chị xem qua thì thấy cô giáo Hường tát liên tục vào mặt con

Sáng 18/5, vợ chồng chị Thảo cùng em gái có đến trường để liên hệ làm việc. Tại đây, cô Hường thừa nhận có tác động vật lý 2 lần đến bé H. để bé ăn tốt hơn. Cô Hường cũng thừa nhận đã có hành vi đánh bé xảy ra từ trước chứ không phải bây giờ mới xảy ra.

"Hiện tại các vết bầm cũng đã mờ, tinh thần cũng tạm ổn định. Bé đã vui chơi trở lại tuy nhiên vẫn hoảng sợ khi đến giờ ăn và vẫn giật mình vào buổi tối. Tôi đã cho bé nghỉ học ở nhà. Mong các cơ quan chức năng xử lý nghiêm tình trạng bạo hành trẻ em để tránh tình trạng tổn thương đến các bé", chị Thảo thông tin trên VTC News.

Vụ bé trai 2 tuổi bị cô giáo tát 31 cái: Bé vẫn hoảng sợ khi đến giờ ăn, giật mình vào buổi tối - Ảnh 2

Hình ảnh camera lớp học của trường Mầm non Tuổi Ngọc, hôm 23/5. Ảnh: VnEpress

Cô Vũ Thị Ngọc Yến, Hiệu trưởng Trường mầm non Tuổi Ngọc (TP Biên Hòa) xác nhận có sự việc cô giáo tát khoảng 31 cái vào mặt bé trai vào bữa trưa.

Cô Yến cho biết, ngay tối 17/5, cô cùng một giáo viên đến nhà cháu H. thăm hỏi, động viên và xin lỗi gia đình.

Sáng 18/5, theo yêu cầu của gia đình, nhà trường đưa bé H. đi khám tại BV Âu Cơ (TP Biên Hòa). Tại đây, các bác sĩ kết luận bé chấn thương phần mềm, tâm lý ảnh hưởng.

Cô Yến cho biết thêm, sáng nay (24/5), trường đưa cô Hường đến bệnh viện để thăm khám do cô có biểu hiện hoảng loạn, bỏ ăn, khóc lóc. Kết luận của bác sĩ cho thấy cô Hường có dấu hiệu hoảng loạn, stress nặng. Trước đó, cô Hường vẫn bình thường.

 

Theo thông tin từ VnExpress, trường Mầm non Tuổi Ngọc sáng 24/5 quyết định đình chỉ dạy 60 ngày với cô Hường để xem xét kỷ luật. Theo bà Vũ Thị Ngọc Yến, hiệu trưởng, nữ giáo viên 23 tuổi, tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non.

"Cô Hường bình thường rất trách nhiệm, yêu trẻ nhưng không hiểu sao hôm ấy lại có hành động đáng trách như vậy", bà Yến nói, cho hay đã cùng cô giáo này đến nhà xin lỗi và hỗ trợ bé điều trị tại bệnh viện.

 

Trường Mầm non Tuổi Ngọc là trường tư thục ở phường An Bình, TP Biên Hòa. Trường hiện có 10 lớp, chăm sóc khoảng 500 trẻ. Trên fanpage, trường cho biết nhận bé từ 12 tháng tuổi trở lên, học 2 buổi mỗi ngày.

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