Theo thông tin từ Báo Dân Trí, ngày 24/5, Cơ quan điều tra Công an huyện Kim Thành (Công an tỉnh Hải Dương) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Cố ý gây thương tích và tội Hành hạ vợ.

Đồng thời, Cơ quan điều tra Công an huyện Kim Thành cũng quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Luân (37 tuổi, ở thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, Hải Dương) về tội Hành hạ vợ.