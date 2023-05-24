Đồng thời, Cơ quan điều tra Công an huyện Kim Thành cũng quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Luân (37 tuổi, ở thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, Hải Dương) về tội Hành hạ vợ.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, ngày 24/5, Cơ quan điều tra Công an huyện Kim Thành (Công an tỉnh Hải Dương ) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Cố ý gây thương tích và tội Hành hạ vợ.

Theo kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống của Trung tâm Pháp y Hải Phòng xác định, trên cơ thể chị G. có 32 vết bỏng da vùng mặt, vết dài nhất 7cm; 5 vết bỏng da vùng ngực, vết dài nhất 8cm; 8 vết bỏng da vùng lưng, thắt lưng, vết dài nhất 12cm; 3 vết bỏng da vùng vai, vết dài nhất 10cm; 9 vết bỏng da vùng tay, vết dài nhất 9cm; 5 vết bỏng da vùng đùi, vết dài nhất 1cm; 45 vết xước da vùng lưng, vùng thắt lưng, vết dài nhất 7cm; 5 vết xước da vùng vai, vết dài nhất 7,3cm; 23 vết xước da vùng tay, vết dài nhất 4cm; 70 vết xước da, bầm tím vùng mông, đùi, chân, vết dài nhất 12cm.

Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể chị G. là 29%. Ảnh: Dân Trí

Về diễn biến sự việc, ngày 15/5, Công an huyện Kim Thành nhận được báo cáo đề xuất của Công an xã Kim Xuyên về việc: Ngày 12/5 trên Fanpage Facebook "Quê tôi Đồng Tháp Mười" có đăng thông tin liên quan đến chị Bùi Thị Tuyết G. (36 tuổi, ở xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) trong thời gian sinh sống với chồng là anh Trần Văn Luân (37 tuổi, ở thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, Kim Thành - Hải Dương), bị anh Luân đánh gây thương tích. Hiện chị G. đang ở nhà bố mẹ đẻ tại ấp Tân Hưng, xã Mỹ Lâm, Hòn Đất - Kiên Giang.

Thai phụ G. bị chồng hành hung. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Sau khi nhận được báo cáo của Công an xã Kim Xuyên, Công an huyện Kim Thành phối hợp cùng Công an xã Kim Xuyên tiến hành kiểm tra, xác minh sự việc.

Kết quả xác minh, từ tháng 4/2021, Trần Văn Luân và Bùi Thị Tuyết G. kết hôn với nhau và ở tại thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành (Hải Dương).

Anh Luân và chị G. có một con trai chung (17 tháng tuổi), hiện chị G. đang mang thai con thứ 2 khoảng 7 tháng tuổi. Trong quá trình sinh sống, anh Luân và chị G. thường xảy ra mâu thuẫn cãi nhau, Luân nhiều lần đánh chị G.. Biên bản làm việc đã ghi rõ những lần chị G. bị hành hung, đồng thời xác định cụ thể từ ngày 11/5 - 22/5, trong quá trình điều tra. Ngày 24/5, lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hải Dương cho biết, Tòa án nhân dân huyện Kim Thành đã thụ lý hồ sơ ly hôn của chị G..

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin người phụ nữ mang thai 7 tháng phải trốn về quê mẹ đẻ tại huyện Hòn Đất (Kiên Giang), sau thời gian dài bị chồng bạo hành.

Ngay sau khi thông tin người phụ nữ mang thai 7 tháng chạy trốn vì bị chồng bạo hành lan truyền trên mạng xã hội, Công an Hải Dương vào cuộc điều tra, xác minh.

Tại cơ quan công an, Luân khai nhận do nghi ngờ chị G. ngoại tình nên đã đánh đập, bạo hành vợ bằng nhiều cách khác nhau trong thời gian dài, kể cả khi vợ đang mang thai tháng thứ 7.

Luân đã gây nhiều vết thương khắp cơ thể chị G. bằng cách dùng lược, thắt lưng da… vụt vào người chị G..

Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) đã phối hợp tiến hành giám định tỉ lệ thương tích đối với chị G. và làm việc với những người có liên quan để làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định.