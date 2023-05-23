Địa phương thông tin vụ phụ huynh và học sinh tử vong khi đi bắt ngao: Dòng nước lên xuống liên tục, khó kiểm soát

Xã hội 23/05/2023 15:57

Khu vực xảy ra tai nạn bình thường rất nông, nhưng khi thủy triều lên sẽ chênh cao hơn so với bình thường đến 4m và nước chảy siết, chảy thành dòng rất khó kiểm soát.

Theo thông tin từ Báo người Đưa Tin liên quan đến sự việc một phụ huynh và học sinh tử vong khi tham gia trải nghiệm bắt ngao tại Vườn quốc gia Xuân Thuỷ, sáng 23/5, ông Nguyễn Xuân Mạnh, Chủ tịch UBND xã Giao Thiện (Giao Thuỷ, Nam Định) cho biết, nạn nhân là một phụ huynh và nam sinh (học lớp 6 trường tư thục trên địa bàn phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

"Đây là lần đầu tiên xảy ra tai nạn dẫn đến chết người tại khu vực này. Dòng nước ở đây lên, xuống liên tục nên rất khó kiểm soát", Chủ tịch xã Giao Thiện thông tin trên Báo Người Đưa Tin

Khu vực 2 nạn nhân gặp nạn bình thường rất nông, mực nước chỉ khoảng 50cm. Tuy nhiên, khi thuỷ triều lên sẽ chênh so với lúc cạn khoảng 4m, nước chảy siết, thay đổi theo dòng chảy. Thời gian thuỷ triều dâng từ từ, nhưng khi nước vào cát bị lún, người không quen rất khó di chuyển.

Địa phương thông tin vụ phụ huynh và học sinh tử vong khi đi bắt ngao: Dòng nước lên xuống liên tục, khó kiểm soát - Ảnh 1
Địa phương thông tin vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Người Đưa Tin

Chủ tịch xã Giao Thiện cũng cho hay, lúc nước lên, một nhóm người ở chỗ dòng chảy gặp nạn. Vào đúng dòng chảy, nước cuốn cả cồn cát và học sinh theo. Ông V.K. (trưởng đoàn phụ huynh) quay ra cứu một nam sinh khác nhưng bị nước cuốn đi. Sau 24h tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 thi thể nạn nhân xấu số. Khu vực xảy ra tai nạn cách đất liền 7km, đoàn khách này tự đi tàu ra.

Vị này cũng cho biết, đây là sự việc không may do thay đổi dòng chảy. Hôm xảy ra sự việc, có 3 tàu chở khách ra muộn, nhưng có 2 tàu vào trước, còn tàu chở đoàn học sinh và phụ huynh ở lại, trải nghiệm khoảng 30 phút thì xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

Theo thông tin từ Báo VnExpress trước đó, lúc 12h30 ngày 20/5, đoàn khách khoảng 50 người, gồm phụ huynh và học sinh lớp 6 một trường tư thục ở Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, đi tàu ra bãi cát ở cửa sông Trà để trải nghiệm bắt ngao, vạng. Đoàn do lớp tự tổ chức, cử một phụ huynh làm trưởng đoàn.

Địa phương thông tin vụ phụ huynh và học sinh tử vong khi đi bắt ngao: Dòng nước lên xuống liên tục, khó kiểm soát - Ảnh 2

Vườn quốc gia Xuân Thủy, Nam Định. Ảnh: VnExpress

Tốp xuống bắt ngao khi đó khoảng 20 người. Sau khi bắt đầu chừng nửa tiếng, nước bắt đầu dâng lên, ngập đến đầu gối. Khu vực này là bãi cát non nên cát bị sụt xuống và cuốn học sinh theo dòng nước ra sông.

Đại diện xã Giao Thiện cho biết thêm nam sinh gặp nạn không có phụ huynh đi cùng, được gửi trưởng đoàn trông nom.

Lực lượng biên phòng tỉnh, công an huyện, xã đã dùng xuồng, thuyền câu của ngư dân để tìm kiếm. Hôm 21/5, thi thể nam sinh cùng phụ huynh trưởng đoàn được tìm thấy và bàn giao cho gia đình.

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