Hội LHPN tỉnh Hải Dương cũng đã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND huyện Kim Thành, chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ vụ việc theo đúng quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của chị G.. Đồng thời, đảm bảo an toàn cho chị G. và người nhà trong quá trình giải quyết vụ việc.

Liên quan đến vụ việc người vợ mang thai 7 tháng tố bị chồng bạo hành tại Hải Dương gây xôn xao dư luận những ngày qua, công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cho biết đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với Công an xã Kim Xuyên khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh.

Theo Ts. Luật sư Đặng Văn Cường (Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam) chia sẻ trên Báo Phụ Nữ Việt Nam, ông đã có những nhận định về vụ việc. Theo Luật sư, với những vết sẹo trên cơ thể thì có lẽ nạn nhân đã phải trải qua những ngày tháng bị bạo hành tàn nhẫn. Đến khi không chịu nổi nữa thì mới bỏ trốn và viết đơn tố cáo. Trong vụ việc này nếu như những người xung quanh có trách nhiệm hơn, cơ quan đoàn thể, chính quyền địa phương sâu sát hơn thì có lẽ sự việc đã không nghiêm trọng như vậy.

Những vết tích nặng nề trên cơ thể người vợ. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam

Ám ảnh những vết thương trên người phụ nữ. Ảnh: Dân Việt

Theo thông tin ban đầu từ phía cơ quan chức năng thì người đàn ông này không có công việc ổn định và thường xuyên có hành vi bạo lực đối với chị G.. Luật sư Cường cho rằng, đây là tình tiết cho thấy đạo đức, nhân cách và ý thức chấp hành pháp luật của người đàn ông này rất kém, cần phải có những biện pháp xử lý và chế tài nghiêm khắc. Cơ quan chức năng sẽ làm rõ ngoài nạn nhân đã có đơn trình báo tố giác thì người đàn ông này còn có hành vi bạo hành, cố ý gây thương tích cho ai khác hay không? Trường hợp kết quả xác minh cho thấy với những người khác trong gia đình hoặc với những người vợ trước mà cũng bị bạo hành, đánh đập thì sẽ xử lý hình sự với người đàn ông này và áp dụng tình tiết tặng nặng là phạm tội với 2 người trở lên.

"Với những người đàn ông coi thường phụ nữ, coi thường tính mạng sức khỏe danh dự nhân phẩm của người khác, thường xuyên dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn thì cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần phải có những biện pháp giáo dục, can thiệp, xử lý kịp thời. Đồng thời, những người trong gia đình cũng cần phải có kỹ năng, có những sự lựa chọn phù hợp để tránh trở thành nạn nhân của những đối tượng côn đồ, manh động, coi thường pháp luật như vậy. Các nạn nhân cần phải dũng cảm tố cáo, tố giác, yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc can thiệp, xử lý thì hậu quả mới bớt nghiêm trọng và mới bảo vệ được tính mạng, sức khỏe của bản thân mình và người khác", ông Cường thông tin trên Báo Phụ Nữ Việt Nam cho hay.

Cơ quan công an đã triệu tập chị G. và anh L. lên làm việc. Ảnh: Internet

Ông Cường cho rằng, vụ việc này sẽ là bài học cho nhiều người phụ nữ khi lựa chọn người đàn ông cho cuộc hôn nhân của mình.

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin người phụ nữ mang thai 7 tháng phải trốn về quê mẹ đẻ tại huyện Hòn Đất (Kiên Giang), sau thời gian dài bị chồng bạo hành.

Ngay sau khi thông tin người phụ nữ mang thai 7 tháng chạy trốn vì bị chồng bạo hành lan truyền trên mạng xã hội, Công an Hải Dương vào cuộc điều tra, xác minh.

Công an Hải Dương cho biết chị G. kết hôn với anh L. từ tháng 4-2021 và sinh sống tại thôn Quỳnh Khê 2 (xã Kim Xuyên). Hai người đã có một con chung và hiện chị G. đang mang thai con thứ hai được 7 tháng.

L. đã gây nhiều vết thương khắp cơ thể chị G. bằng cách dùng lược, thắt lưng da… vụt vào người chị G..

Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) đang khẩn trương phối hợp tiến hành giám định tỉ lệ thương tích đối với chị G. và tiếp tục làm việc với những người có liên quan để làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định.