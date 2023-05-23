Chị M. có lúc quỳ gối xuống nền nhà và nói chuyện với giám đốc. Một lúc sau, lợi dụng lúc chị M. không để ý, giám đốc này rút con dao từ trong người đâm nhiều nhát vào người chị M..Khi nữ kế toán vùng thoát chạy về hướng nhà vệ sinh thì giám đốc này đuổi theo, tiếp tục cầm một con dao khác truy sát.

Cụ thể, theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, vụ việc gần đây gây rúng động liên quan đến việc nam giám đốc người Trung Quốc sát hại nữ kế toán tại công ty. Theo đó, camera tại công ty ghi lại cảnh nữ kế toán L.T.M., 30 tuổi và giám đốc Yang Zhong Wu "lời qua tiếng lại" ngay trong phòng làm việc của công ty.

Cũn theo Báo Người Đưa Tin, ngày 4/4, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ Nguyễn Đức Thắng (SN 1998, quê tỉnh Kiên Giang), Lý Hoàng Duân (SN 1997) và Trương Văn Tâm (SN 1998, cùng quê tỉnh Sóc Trăng) để điều tra làm rõ hành vi liên quan đến vụ việc chết người.

Việc xô xát giữa hai người cũng phù hợp với tình tiết một số nhân chứng cho biết trước đây từng chứng kiến nữ kế toán và giám đốc có cãi vã.

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng thì được biết có 1 nhóm người truy đuổi anh V. khiến nạn nhân hoảng sợ không vững tay lái mới tông vào cột điện.

Cơ quan Công an vào cuộc điều tra thì xác minh Thắng, Duân và Tâm có liên quan đến vụ tai nạn của anh V.

Mâu thuẫn với đồng nghiệp, nam công nhân bị đuổi đánh tử vong. Ảnh: Người Đưa Tin

Theo cơ quan công an, Thắng và anh Sơn Vũ Tâm cùng làm chung tổ tại một công ty thuộc KCN Kim Huy, Tp.Thủ Dầu Một. Trong quá trình làm việc chung, Thắng nảy sinh mâu thuẫn với anh T. nên điện thoại rủ Trương Văn Tâm và Lý Hoàng Duân đến đánh dằn mặt anh này.

Vào chiều ngày 2/4, nhóm này đến trước công ty đợi anh T. ra về sau đó tập trung đuổi đánh nạn nhân. Khi cả nhóm đuổi anh T., đến đường N6, Khu công nghiệp Kim Huy, thì Trương Văn Tâm dùng nón bảo hiểm ném vào người anh T., làm xe anh bị mất lái đâm vào trụ điện ven đường dẫn đến tử vong.

Sau đó nhóm thanh niên nhanh chóng rời khởi hiện trường. Tuy nhiên, lực lượng chức năng sớm phát hiện vụ việc và tiến hành tạm giữ nhóm trên để phục vụ công tác điều tra.

Ngoài ra, theo Báo Thanh Niên, những vụ việc mâu thuẫn trong gia đình có thể kể ra như Ngày 14.4, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an TP.Thủ Dầu Một phong tỏa hiện trường, điều tra nghi án con gái sát hại mẹ kế xảy ra tại một phòng trọ ở P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một.

Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định đây là vụ án mạng. Nghi phạm là người con gái riêng của chồng nạn nhân.

Phản ánh về tình trạng các vụ án mạng xảy ra liên tiếp mà nạn nhân là công nhân, người lao động. Ảnh: VOV

Cũng theo VOV, theo Công an tỉnh Bình Dương, nguyên nhân các vụ giết người và cố ý gây thương tích chủ yếu xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, ghen tuông tình ái, trong quá trình làm việc trong công ty. Nhiều vụ xuất phát từ việc nói xấu nhau trên mạng xã hội rồi gặp nhau giải quyết; hay trong quá trình ăn nhậu phát sinh mâu thuẫn nên dẫn đến ẩu đả, gây thương tích, giết người.

Để người dân, công nhân yên tâm làm việc, Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho mọi đối tượng. Vận động mọi người tham gia tố giác, báo tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện các vụ việc mâu thuẫn, xung đột để giải quyết kịp thời, không để phát sinh, kéo dài dẫn đến các vụ bạo lực, gây hậu quả nghiêm trọng.

Tiếp tục duy trì, phát triển hoạt động của mô hình Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm ở cơ sở, Đội công nhân xung kích tự quản về an ninh trật tự trong công ty, doanh nghiệp để hỗ trợ lực lượng công an phát hiện, ngăn chặn các vụ việc tụ tập đánh nhau, gây rối trật tự công cộng.

Công an tỉnh Bình Dương cũng phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án tổ chức xét xử án điểm công khai đối với các vụ án có tính chất phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng được dư luận quan tâm để phục vụ công tác phòng ngừa, răn đe tội phạm./.