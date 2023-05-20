Hà Tĩnh: Thương tâm tài xế xe ô tô bất ngờ lao xuống hồ tử vong

Xã hội 20/05/2023 20:45

Chiếc xe ô tô do tài xế này điều khiến bất ngờ lao xuống hồ khiến anh tử vong tại chỗ.

Thông tin từ VTC News, tối 20/5, ông Võ Trường Giang, Trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ II.3 (thuộc Khu Quản lý đường bộ II) cho biết, tại Quốc lộ 1A đoạn qua Hà Tĩnh vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 1 người tử vong.

Theo đó, vào lúc 17h cùng ngày, tại Km535+0 (Trái tuyến) QL1 thuộc địa phận xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, xe ô tô mang BKS 38A-37682, do ông Nguyễn Viết S. (SN 1976, trú tại TP Hà Tĩnh) lưu thông theo hướng Nam - Bắc bất ngờ lao xuống hồ nước.

Tài xế S. nhanh chóng được người dân đưa ra khỏi xe và sơ cứu nhưng đã không qua khỏi.

Hà Tĩnh: Thương tâm tài xế xe ô tô bất ngờ lao xuống hồ tử vong - Ảnh 1

 Hiện trường vụ việc. Ảnh: VTC

Tại hiện trường vụ tai nạn, 3 cọc tiêu bị hư hỏng hoàn toàn. Ô tô hiệu Toyota Corolla Cross ngâm dưới hồ nước của người dân.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Hạt quản lý đường bộ đã phối hợp với đội CSGT, Công an huyện Cẩm Xuyên bảo vệ hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

 Theo Báo Công Lý trước đó, từng xảy ra nhiều vụ việc xe rơi xuống nước dẫn đến những tai nạn thương tâm. Khoảng 14 giờ ngày 11/5, khi đang di chuyển theo hướng từ chợ Bình Độ, xã Quốc Việt, huyện Tràng Định (Lạng Sơn) ra thành phố Lạng Sơn, một chiếc xe ô tô con cũng bất ngờ lao xuống sông Kỳ Cùng (đoạn thôn Cốc Muống, xã Quốc Việt).

Hà Tĩnh: Thương tâm tài xế xe ô tô bất ngờ lao xuống hồ tử vong - Ảnh 2

 Lực lượng chức năng xác định được địa điểm của chiếc xe và lên phương án trục vớt. Ảnh: Công Lý

Theo thông tin, chiếc xe ô tô con biển kiểm soát 12A – 108xx chạy hướng xã Quốc Việt, huyện Tràng Định ra thành phố Lạng Sơn, đến đoạn thôn Cốc Muống, xã Quốc Việt chiếc xe bất ngờ lao xuống sông Kỳ Cùng, tài xế không kịp thoát ra ngoài nên đã tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Quốc Việt, huyện Tràng Định và lực lượng chức năng của tỉnh Lạng Sơn đã triển khai các biện pháp cứu hộ, tìm kiếm.

Lực lượng chức năng xác định được vị trí chiếc xe cách bờ sông khoảng hơn 20m, với độ sâu nước sông khoảng 6m.

Lực lượng chức năng đã kéo được chiếc xe ô tô lên bờ. Nạn nhân được xác định là ông L.H.S, sinh năm 1968, là giám đốc một doanh nghiệp có địa chỉ tại thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc.

 

Thông tin mới nhất vụ nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng, bạn can ngăn cũng bị đánh theo

Thông tin mới nhất vụ nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng, bạn can ngăn cũng bị đánh theo

Nữ sinh lớp 8 học tại trường bị đánh hội đồng chỉ là bộc phát, không phải do thù hằn cá nhân. Vụ việc đã khiến mạng xã hội xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Hà Tĩnh xe ô tô rơi xuống nước xe rơi xuống nước

TIN MỚI NHẤT

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 32 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 32 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 3 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 32 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 4 giờ 32 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 4 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt