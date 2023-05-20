Theo đó, vào lúc 17h cùng ngày, tại Km535+0 (Trái tuyến) QL1 thuộc địa phận xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, xe ô tô mang BKS 38A-37682, do ông Nguyễn Viết S. (SN 1976, trú tại TP Hà Tĩnh) lưu thông theo hướng Nam - Bắc bất ngờ lao xuống hồ nước.

Thông tin từ VTC News, tối 20/5, ông Võ Trường Giang, Trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ II.3 (thuộc Khu Quản lý đường bộ II) cho biết, tại Quốc lộ 1A đoạn qua Hà Tĩnh vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 1 người tử vong.

Tài xế S. nhanh chóng được người dân đưa ra khỏi xe và sơ cứu nhưng đã không qua khỏi.

Tại hiện trường vụ tai nạn, 3 cọc tiêu bị hư hỏng hoàn toàn. Ô tô hiệu Toyota Corolla Cross ngâm dưới hồ nước của người dân.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Hạt quản lý đường bộ đã phối hợp với đội CSGT, Công an huyện Cẩm Xuyên bảo vệ hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Báo Công Lý trước đó, từng xảy ra nhiều vụ việc xe rơi xuống nước dẫn đến những tai nạn thương tâm. Khoảng 14 giờ ngày 11/5, khi đang di chuyển theo hướng từ chợ Bình Độ, xã Quốc Việt, huyện Tràng Định (Lạng Sơn) ra thành phố Lạng Sơn, một chiếc xe ô tô con cũng bất ngờ lao xuống sông Kỳ Cùng (đoạn thôn Cốc Muống, xã Quốc Việt).

Lực lượng chức năng xác định được địa điểm của chiếc xe và lên phương án trục vớt. Ảnh: Công Lý

Theo thông tin, chiếc xe ô tô con biển kiểm soát 12A – 108xx chạy hướng xã Quốc Việt, huyện Tràng Định ra thành phố Lạng Sơn, đến đoạn thôn Cốc Muống, xã Quốc Việt chiếc xe bất ngờ lao xuống sông Kỳ Cùng, tài xế không kịp thoát ra ngoài nên đã tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Quốc Việt, huyện Tràng Định và lực lượng chức năng của tỉnh Lạng Sơn đã triển khai các biện pháp cứu hộ, tìm kiếm.

Lực lượng chức năng xác định được vị trí chiếc xe cách bờ sông khoảng hơn 20m, với độ sâu nước sông khoảng 6m.

Lực lượng chức năng đã kéo được chiếc xe ô tô lên bờ. Nạn nhân được xác định là ông L.H.S, sinh năm 1968, là giám đốc một doanh nghiệp có địa chỉ tại thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc.