Mâu thuẫn trong lời khai của người chồng vụ vợ bầu 7 tháng tố cáo bị bạo hành: Chưa kể những hành vi tàn bạo như thời trung cổ?

Xã hội 23/05/2023 12:11

Tại cơ quan điều tra, anh L. và chị G. đã có những lời khai nhận. Tuy nhiên, trong lời khai có những điểm mâu thuẫn.

Liên quan đến thông tin người vợ mang thai 7 tháng tố bị chồng bạo hành tại Hải Dương, vụ việc đã gây xôn xao dư luận những ngày qua. Theo thông tin từ Báo Công lý, sáng 22/5, Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với Công an xã Kim Xuyên khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh.

Mâu thuẫn trong lời khai của người chồng vụ vợ bầu 7 tháng tố cáo bị bạo hành: Chưa kể những hành vi tàn bạo như thời trung cổ? - Ảnh 1

Giấy mời của Công an xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương gửi cho chị G. khi người phụ nữ này về quê đẻ tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Được biết, cả hai vợ chồng cũng đã có buổi làm việc tại cơ quan công an theo giấy mời trước đó. Cụ thể, khi bị Công an triệu tập lên làm việc, người chồng đã khai 3 lần đánh chị G.. Lần thứ nhất anh này dùng tay đánh; lần thứ 2 dùng lược chải tóc bằng nhựa dài khoảng 40cm đánh vào mông, lưng; lần thứ 3 dùng dây lưng da đánh vào lưng, vai, mông, chân, tay chị G..

Mâu thuẫn trong lời khai của người chồng vụ vợ bầu 7 tháng tố cáo bị bạo hành: Chưa kể những hành vi tàn bạo như thời trung cổ? - Ảnh 2
Người chồng hành hung vợ bầu 7 tháng. Ảnh: Công lý

Còn tại cơ quan công an, chị G. khai, khoảng hơn 1 năm trở lại đây, chị thường xuyên bị chồng đánh, đỉnh điểm nhất là vào khoảng 1/5-10/5/2023. Ngày 1/5, anh L. dùng dây cắm nồi cơm điện đánh vào người chị. Sau đó, anh L. tiếp tục đánh bằng móc phơi quần áo. Có lần anh L. mang bếp gas mini hơ nóng móc phơi quần áo dí vào người chị này ở vùng mặt, chân và tay. Ngoài ra, anh L. còn dùng quả nắm ở cầu thang bằng gỗ gõ vào mắt cá chân, bàn chân chị G..

Mâu thuẫn trong lời khai của người chồng vụ vợ bầu 7 tháng tố cáo bị bạo hành: Chưa kể những hành vi tàn bạo như thời trung cổ? - Ảnh 3
 

 

Mâu thuẫn trong lời khai của người chồng vụ vợ bầu 7 tháng tố cáo bị bạo hành: Chưa kể những hành vi tàn bạo như thời trung cổ? - Ảnh 4
Người vợ bị hành hung với nhiều vết tích trên cơ thể. Ảnh: VTC News

Cơ quan điều tra Công an huyện Kim Thành đã ra quyết định trưng cầu giám định thương tích và đưa chị G. đi giám định thương tích. Khi có kết quả giám định, cơ quan công an sẽ tiến hành các bước tiếp theo quy định của pháp luật.

Cũng theo cơ quan điều tra, trong buổi làm việc, chị đã nộp đơn ly hôn chồng, lãnh đạo Công an huyện Kim Thành đã xác nhận. Toà án cũng đã nhận đơn và hứa sẽ giải quyết sớm nhất để chị có thể trở về quê mẹ, làm ăn, nuôi con - chị G. chia sẻ trên VietNamNet.

Kết quả điều tra ban đầu kết luận: Chị Bùi Thị Tuyết G. lấy Trần Văn L., SN 1986, trú tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương từ tháng 4 /2021 và sinh sống tại thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Hai người đã có một con chung và hiện chị G. đang mang thai con thứ 2 được 7 tháng. Thời gian về làm dâu tại huyện Kim Thành, chị G. sống khép kín, không tham gia sinh hoạt tại đoàn thể nào ở địa phương.

Mâu thuẫn trong lời khai của người chồng vụ vợ bầu 7 tháng tố cáo bị bạo hành: Chưa kể những hành vi tàn bạo như thời trung cổ? - Ảnh 5
Những vết tích trên người chị G.. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam

Quá trình làm việc, L. khai nhận do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, nghi ngờ chị G. ngoại tình nên L. đã đánh đập, bạo hành vợ bằng nhiều cách khác nhau trong thời gian dài, kể cả khi vợ đang mang thai tháng thứ 7. L. dùng lược, thắt lưng… vụt vào người chị G., gây nên các vết thương trên khắp cơ thể.

Sau khi nắm bắt được thông tin về vụ việc chị G. bị bạo hành, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã chỉ đạo các cấp Hội Phụ nữ phối hợp cùng "Ngôi nhà Bình yên" - mô hình nhà tạm lánh của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, vào cuộc, hỗ trợ nạn nhân.

Hội LHPN tỉnh Hải Dương cũng có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND huyện Kim Thành, chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ vụ việc theo đúng quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của chị G.. Đồng thời, đảm bảo an toàn cho chị G. và người nhà trong quá trình giải quyết vụ việc.

Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh Hải Dương đề nghị Hội LHPN huyện Kim Thành phải phối hợp cơ quan chức năng có liên quan hỗ trợ chị G. sớm hoàn tất thủ tục ly hôn theo đề nghị của nạn nhân.

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