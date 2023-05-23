Thầy Nam có trình độ chuyên môn đại học sư phạm giáo dục thể chất. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, cân đối biên chế giao và có mặt, Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ đồng ý tiếp nhận thầy Nam về đơn vị sự nghiệp ngành giáo dục và đào tạo trực thuộc UBND huyện Thanh Sơn công tác, với điều kiện phải chịu sự phân công công tác và nộp đầy đủ hồ sơ gốc và giấy tờ có liên quan.

Cụ thể, theo thông tin từ Báo VietNamNet, sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ nhận được hồ sơ xin chuyển công tác và văn bản ngày 19/5/2023 của UBND huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) về việc đề nghị tiếp nhận viên chức đối với thầy Nguyễn Đại Đình Nam, sinh năm 1983, hiện là giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Đường Thượng, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

Theo đó, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang và UBND huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang làm thủ tục thuyên chuyển cho thầy Nguyễn Đại Đình Nam theo nguyện vọng và làm các thủ tục theo quy định.

Sau vụ tai nạn cướp đi tính mạng người vợ, bản thân thầy Nam cũng bị thương nặng, phải phẫu thuật cắt bỏ một bên thận. Ảnh: VietNamNet

Trước đó, Công đoàn Giáo dục Việt Nam có công văn gửi các đơn vị liên quan đề nghị xem xét chuyển công tác cho thầy giáo Nguyễn Đại Đình Nam - chồng cô giáo tử nạn trên đường đến trường ở Hà Giang, được về công tác gần nhà.

Ông Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho biết, qua trao đổi ban đầu, Sở GD-ĐT Hà Giang và Sở GD-ĐT Phú Thọ đều ủng hộ việc chuyển và tiếp nhận thầy Nam về công tác gần nhà.

Sau vụ tai nạn cướp đi tính mạng người vợ, bản thân thầy Nam cũng bị thương nặng, phải phẫu thuật cắt bỏ một bên thận.

“Việc tạo điều kiện, giúp đỡ của các đồng chí thể hiện sự quan tâm tới gia cảnh đặc biệt của một công dân, đồng thời ghi nhận những đóng góp thầm lặng của đội ngũ nhà giáo công tác tại những vùng khó khăn”, công văn của Công đoàn Giáo dục Việt Nam thời điểm đó nêu.

Dân làng đã phát hiện và đưa vợ chồng cô cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Ảnh: VTC

Theo Zing News trước đó, ngày 3/5, cô Mai Thị Yến, giáo viên trường Mầm non Đường Thượng (xã Đường Thượng, huyện Yên Minh), cùng chồng và con trai di chuyển bằng xe máy từ thị trấn lên điểm trường dạy học. Do đường dốc trơn trượt, xe máy của vợ chồng cô gặp sự cố nên rơi xuống vực sâu.

Dân làng đã phát hiện và đưa vợ chồng cô cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

Nữ giáo viên qua đời lúc 20h cùng ngày. Chồng cô tiếp tục được cấp cứu tại viện.

Cô giáo Mai Thị Yến quê gốc huyện Bắc Quang, Hà Giang, xung phong lên dạy học tại điểm trường xã Đường Thượng từ năm 2010. Chồng cô cũng dạy học tại trường Tiểu học Đường Thượng.

UBND huyện Yên Minh chỉ đạo Phòng GD&ĐT phối hợp với trường học chung tay lo tang sự cho cô Mai Thị Yến, đồng thời động viên gia đình sớm vượt qua khó khăn.