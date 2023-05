Căn cứ vào các yếu tố để cấu thành tội danh giết người. Ảnh: Dân Trí

Ngoài ra, động cơ, mục đích của hành vi phạm tội là tước đoạt tính mạng trái pháp luật người khác, hậu quả chết người (đã xảy ra hoặc có thể xảy ra) có mối quan hệ nhân quả tới hành vi phạm tội; người thực hiện có khả năng nhận thức làm chủ hành vi của mình nhưng vẫn cố ý phạm tội.

với việc L. có ý chí chủ quan sẽ đánh cho vợ "chết từ từ", cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ tính chất và mức độ hành vi để làm căn cứ, xác định chính xác trách nhiệm hình sự đối với người này.

Cũng theo luật sư Trần Đình Dũng - Đoàn Luật sư TP.HCM thông tin trên Báo Dân Trí cho rằng, những hành vi của người chồng thể hiện sự bạo lực, dã man. Ông nhìn nhận việc L. treo vợ lên trần nhà, dùng dây nồi cơm điện hoặc dây lưng để đánh vợ, lấy cục sắt đập vào đầu gối hay nướng cọng kẽm nóng dí lên mặt vợ là những hành động hết sức nguy hiểm.

Người vợ nhiều lần bị bạo hành nghiêm trọng. Ảnh: VietNamNet

Những hành vi này nếu thực hiện riêng lẻ thì chỉ gây thương tích, tổn hại sức khỏe, không lập tức đe dọa tính mạng chị G. nhưng nếu được thực hiện trong một thời gian dài, với tần suất liên tục cùng mức độ ngày một tăng có thể tác động nghiêm trọng tới sức khỏe, thậm chí tính mạng nạn nhân.

Ngoài ra, kết hợp với việc L. thực hiện hành vi với ý chí chủ quan là "không đánh cho chết luôn mà để chết từ từ", luật sư Dũng đánh giá tình tiết này cho thấy người chồng đã có ý thức tước đoạt mạng sống của vợ. Do đó, nếu trong quá trình lấy lời khai, L. có lời khai thể hiện ý chí như các thông tin mà vợ đã nêu ra thì hành vi của người này có yếu tố cấu thành tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

"Bất chấp hậu quả chết người chưa xảy ra, vẫn có căn cứ để xem xét người chồng này phạm tội giết người trong trường hợp phạm tội chưa đạt. Đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, mức án tối đa cho người phạm tội giết người sẽ là 20 năm tù (nếu truy tố theo khoản 1, Điều 123) và 11 năm 3 tháng tù (nếu truy tố theo khoản 2).

Ngoài ra, cần xem xét tổn hại cho cả người mẹ và cả thai nhi 7 tháng tuổi để đánh giá xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật hình sự của người chồng", luật sư Dũng bình luận trên Báo Dân Trí.

Cơ quan công an đã trưng cầu giám định tổng 205 vết thương trên cơ thể chị G.. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ Báo VietNamNet mới đây cho hay, theo kết quả giám định của cơ quan công an, chị Bùi Thị Tuyết G. - người vợ bị chồng bạo hành khi đang mang bầu 7 tháng ở huyện Kim Thành (Hải Dương) - có tỷ lệ thương tật là 29%.

Cơ quan điều tra Công an huyện Kim Thành (Công an tỉnh Hải Dương) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Cố ý gây thương tích và tội Hành hạ vợ với nghi phạm Trần Văn L., chồng chị G..

Đồng thời, Cơ quan điều tra Công an huyện Kim Thành cũng quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nghi phạm Trần Văn L. (37 tuổi, ở thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, Hải Dương).

Theo kết luận giám định tổn thương của Trung tâm Pháp y Hải Phòng, trên cơ thể chị G. có 32 vết bỏng da vùng mặt, vết dài nhất 7cm; 5 vết bỏng da vùng ngực, vết dài nhất 8cm; 8 vết bỏng da vùng lưng, thắt lưng, vết dài nhất 12cm; 3 vết bỏng da vùng vai, vết dài nhất 10cm; 9 vết bỏng da vùng tay, vết dài nhất 9cm; 5 vết bỏng da vùng đùi, vết dài nhất 1cm; 45 vết xước da vùng lưng, vùng thắt lưng, vết dài nhất 7cm; 5 vết xước da vùng vai, vết dài nhất 7,3cm; 23 vết xước da vùng tay, vết dài nhất 4cm; 70 vết xước da, bầm tím vùng mông, đùi, chân, vết dài nhất 12cm.

Vụ việc được biết đến nhiều từ ngày 15/5 khi Công an huyện Kim Thành nhận được báo cáo đề xuất của Công an xã Kim Xuyên về việc ngày 12/5 trên Fanpage Facebook "Quê tôi Đồng Tháp Mười" có đăng thông tin liên quan đến chị Bùi Thị Tuyết G. (36 tuổi, ở xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) trong thời gian sinh sống với chồng là anh Trần Văn L. đã bị đánh gây thương tích.