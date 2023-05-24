Vụ con trai sát hại mẹ mù loà gây rúng động: Chuyển tử hình sang chung thân nhưng 'không thay đổi bản chất vụ án'

Xã hội 24/05/2023 15:10

Sau khi ra tay giết mẹ, người đàn ông đã bị bắt. Quá trình tố tụng có thiếu sót nhưng 'không làm thay đổi bản chất vụ án'.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, tối ngày 23-5, TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên án hủy án tử hình của Vi Văn Phượng (SN 1968, ở Bắc Giang) và giảm cho bị cáo xuống tù chung thân. Đây là lần thứ 4 bị cáo Vi Văn Phượng hầu tòa, sau 3 lần bị tuyên án tử hình vì cáo buộc giết mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Vui (SN 1926, nạn nhân bị mù loà).

Tại phiên toà, cả đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) cấp cao tại Hà Nội và các luật sư cùng cho rằng chưa đủ căn cứ kết tội bị cáo, cần hủy án sơ thẩm để điều tra lại. Lý do, thời gian cụ Vui bị sát hại chưa rõ; lời khai của nhân chứng liên tục thay đổi; bị cáo Phượng kêu oan, nói bị đánh nên nhận tội…

Vụ con trai sát hại mẹ mù loà gây rúng động: Chuyển tử hình sang chung thân nhưng 'không thay đổi bản chất vụ án' - Ảnh 1

Bị cáo Vi Văn Phượng tại phiên toà. Ảnh: Báo Người Lao Động

Sau nghị án, Hội đồng xét xử (HĐXX) cho rằng cơ quan điều tra "có thiếu sót" trong quá trình tố tụng nhưng "không làm thay đổi bản chất vụ án". Bị cáo khai bị ép cung là không có căn cứ; bị cáo không bị đánh đập; nhiều bản ghi lời khai có chứng kiến của kiểm sát viên hoặc luật sư.

Dù tại toà bị cáo Phượng không nhận tội, HĐXX cho rằng các lời khai nhận tội của bị cáo tại giai đoạn điều tra là phù hợp, bị cáo đã sát hại mẹ vì cuộc sống khó khăn lại phải chăm mẹ mù lòa; mâu thuẫn vay mượn 1,5 chỉ vàng. Bị cáo đủ năng lực hành vi nên tòa sơ thẩm quy kết bị cáo giết người với tình tiết tăng nặng giết mẹ là đúng người, đúng tội không oan.

Tuy nhiên, HĐXX cho rằng bị cáo là người thiểu số; nạn nhân là mẹ đẻ bị cáo nên nếu tuyên tử hình sẽ gây thêm đau thương. Người nhà của bị cáo cũng mong giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nếu thực sự có tội.

Tòa phúc thẩm do vậy xác định, việc áp dụng hình phạt cao nhất với bị cáo là "không cần thiết" nên sửa hình phạt cho bị cáo xuống tù chung thân; mức án này cũng đủ giáo dục bị cáo và thể hiện sự khoan hồng với người phạm tội.

 

Cũng theo thông tin từ Báo VietNamNet, theo cáo buộc khi đó, bà Vui bị mù lòa và sống chung với gia đình Vi Văn Phượng. Năm 2009, bị cáo và vợ vay 1,5 chỉ vàng của bà Vui để cho con trai đi xuất khẩu lao động. Tháng 8/2011, con về nước trước thời hạn, bị cáo Phượng chưa trả nợ được cho mẹ.

Vụ con trai sát hại mẹ mù loà gây rúng động: Chuyển tử hình sang chung thân nhưng 'không thay đổi bản chất vụ án' - Ảnh 2

Hiện trường nơi bà Vui bị giết. Ảnh: Báo Tiền phong

Năm 2011, bị cáo tiếp tục vay tiền của một số người thân quen và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lục Nam để cho vợ là chị Nguyễn Thị Mai đi xuất khẩu lao động.

Bốn người con lớn của bị cáo Phượng đi làm ăn và đi học xa nên ở nhà chỉ còn bị cáo, người mẹ mù lòa cùng đứa con trai út. Từ tháng 7/2012, bà Vui nhiều lần đòi con trai trả nợ nhưng bị cáo Phượng chưa trả được.

Tháng 9/2012, bà Vui biết con dâu gửi tiền về để trả nợ nên nhiều lần đòi tiền con trai. Cáo buộc cho rằng, bị cáo Phượng đã bức xúc vì tiền vợ gửi về còn chưa đủ trả nợ người khác, trong khi mẹ đòi vàng.

Hoàn cảnh kinh tế khó khăn, lại phải chăm sóc mẹ đẻ bị mù lòa nhiều năm và bị bà Vui đòi nợ vàng nên bị cáo Phượng đã nảy sinh ý định giết mẹ.

Khoảng 11h ngày 5/10/2012, sau khi ăn cơm tại nhà người quen, bị cáo Phượng về nhà. Thấy mẹ nằm trên giường, bị cáo lấy dao quắm để ở góc phòng, chém nhiều nhát vào cổ, vai bà Vui làm nạn nhân tử vong.

Kết quả giám định thai phụ bị bạo hành dã man ở Hải Dương: Hơn 250 vết thương trên cơ thể

Kết quả giám định thai phụ bị bạo hành dã man ở Hải Dương: Hơn 250 vết thương trên cơ thể

Đã có kết quả giám định cơ thể thai phụ bị bạo hành dã man ở Hải Dương với hơn 250 vết thương, tỷ lệ tổn thương là 29%.

Xem thêm
Từ khóa:   vụ án điều tra sát hại mẹ mù lòa

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 2 giờ 48 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 3 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 18 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 33 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 3 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 4 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 4 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 4 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt