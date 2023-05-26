Thót tim giải cứu 4 học sinh mắc kẹt trong thang máy ở Thanh Hóa

Tối 25/5, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng giải cứu 4 học sinh khỏi thang máy bị kẹt.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào tối ngày 25/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 20h15 cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo về sự cố thang máy tại khu vực lô 10 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa khiến 4 nạn nhân mắc kẹt bên trong, không thể thoát ra ngoài.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin sự cố, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai lực lượng, phương tiện gồm xe cứu nạn cứu hộ, cùng 8 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai lực lượng, phương tiện gồm xe cứu nạn cứu hộ, cùng 8 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn - Ảnh: Báo Dân Trí

Học sinh được cứu hộ, giải thoát khỏi thang máy bị kẹt - Ảnh: Báo Nhân dân

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Hóa, nhóm 4 học sinh trú tại thành phố Thanh Hóa sử dụng thang máy di chuyển từ tầng 4 xuống dưới thì xảy ra sự cố, cả nhóm bị mắc kẹt bên trong, hoảng loạn kêu cứu. Người dân đã tìm cách mở cửa thang máy nhưng không thành công, nên nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng.

Tại hiện trường, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ phối hợp với Công an phường Điện Biên và các lực lượng triển khai công tác cứu nạn, xác định vị trí thang máy bị kẹt, đồng thời tổ chức trấn an, động viên các nạn nhân bình tĩnh, yên tâm để lực lượng chức năng tổ chức phương án cứu nạn.

Chỉ sau ít phút triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã giải cứu được 4 nạn nhân, đưa ra ngoài với sức khỏe ổn định.

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