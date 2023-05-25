Theo thông tin từ VOV, liên quan đến vụ người vợ mang thai 7 tháng bị chồng bạo hành ở thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương phải trốn về nhà bố mẹ đẻ ở ấp Tân Hưng, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, ngày 24/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” (quy định tại Điều 134, Bộ luật hình sự 2015) và tội “Hành hạ vợ” (quy định tại Điều 185 Bộ luật hình sự 2015); ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Luân (sinh năm 1986, HKTT: thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) để điều tra theo quy định.

Luân và chị Giao đã có một con chung, hiện chị Giao đang mang thai con thứ hai khoảng 7 tháng tuổi. Cách đây khoảng 2-3 tháng, do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình, Luân nhiều lần đánh đập, hành hạ chị Giao. Luân dùng tay, chân, lược chải tóc, thắt lưng da một đầu có khóa bằng kim loại, dây nồi cơm điện… thậm chí lấy móc treo quần áo bằng kim loại hơ qua lửa để đánh chị Giao.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 4/2021, Trần Văn Luân và chị Bùi Thị Tuyết Giao (sinh năm 1987, HKTT: xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) đăng ký kết hôn và sống tại thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Ngày 21/5/2023, Công an huyện Kim Thành đã triệu tập Trần Văn Luân đến cơ quan Công an làm việc. Cùng ngày, chị Giao cũng đã đến Công an huyện Kim Thành làm việc theo Giấy mời ngày 13/5/2023 của Công an huyện Kim Thành.

Ngay trong ngày 21/5/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Thành đã ra Quyết định trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích đối với chị Giao. Tại bản Kết luận giám định xác định: chị Giao có 62 vết bỏng da, 143 vết xước da, bầm tím trên khắp cơ thể (vết dài nhất lên tới 12cm). Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 29%

Tỷ lệ thương tích của chị G. là 29% - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp cho biết, với kết quả giám định thương tích của chị G., cơ quan công an sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với người đàn ông này về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015.

"Với hình ảnh của nạn nhân và kết quả trưng cầu giám định tổng 205 vết thương trên cơ thể cho thấy sự việc rất nghiêm trọng, nạn nhân đã phải chịu đựng những cơn đau đớn kéo dài", luật sư Đặng Văn Cường cho hay.

Theo Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, với kết quả giám định thương tích 29%, hành vi được xác định có tính chất côn đồ, bị can sẽ phải đối mặt với khung hình phạt tù từ 2-6 năm tù theo khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo có nhiều hành vi vi phạm pháp luật, hành vi kéo dài thể hiện việc đối xử tàn nhẫn với vợ nên cơ quan điều tra khởi tố thêm đối tượng này về tội hành hạ vợ theo Điều 185 Bộ luật Hình sự là có căn cứ.