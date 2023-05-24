Giá điện vừa tăng, bát phở đã 'rục rịch' đắt hơn 2.000 đồng

Vào ngày 4/5, EVN đã chính thức công bố giá bán lẻ điện bình quân tăng thêm 3%.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào ngày 4/5, lãnh đạo EVN cho rằng mức tăng 3% có ít tác động hơn đến việc kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và đời sống người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ông Võ Quang Lâm - phó tổng giám đốc EVN - cho hay chỉ số CPI và các hộ sản xuất kinh doanh, theo tính toán của Tổng cục Thống kê, nếu giá bán lẻ điện bình quân tăng 5% sẽ tác động đến CPI là 0,17 điểm phần trăm. Như vậy với mức tăng 3%, lãnh đạo EVN đánh giá mức độ tác động đến CPI sẽ thấp hơn.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Xuân Nam - phó tổng giám đốc EVN - cho biết với mức tăng 3% thì doanh thu tám tháng cuối năm 2023 của EVN sẽ tăng thêm là hơn 8.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, việc tăng giá điện dù giúp giảm thiểu khó khăn về tài chính, nhưng ông Nam cho rằng mức tăng 3% này vẫn là khó khăn cho EVN. Giá bán lẻ điện bình quân tăng thêm 3% - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Theo thông tin từ VTC News, Lấy lý do giá điện tăng từ ngày 4/5 khiến chi phí phát sinh, nhiều chủ quán đã đẩy giá bún, phở…thêm 2.000 đồng/bát.

Chị Hoài Thu (Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) mấy ngày nay bất ngờ vì phải trả 35.000 đồng cho một bát phở tại một quán quen. Theo chị Thu, quán nằm trong một ngõ nhỏ, do chủ không phải thuê mặt bằng nên luôn rẻ hơn so với nơi khác. Thường ngày, chủ quán bán 30.000 đồng/bát phở, bún. Sau thời điểm giá xăng tăng, chủ quán tăng lên 33.000 đồng/bát và không giảm trở lại dù giá xăng đã hạ. Hiện tại, chủ quán tiếp tục tăng thêm 2.000 đồng/bát, dù chất lượng vẫn thế. Bát phở giá 38.000 đồng ở Đại Đồng sau khi giá điện tăng - Ảnh: VTC News Tương tự, nhiều chủ quán phở khác cũng rục rịch tăng giá bán với lý do tránh lỗ do giá điện cao hơn. Chị Nguyễn Thị N., chủ quán phở ở phường Đại Đồng (huyện Thanh Trì) mới tăng giá bán từ 35.000 đồng lên 38.000 đồng/bát. Chị cho biết, dù trời nắng nóng, lượng khách giảm nhưng chị vẫn phải bật điều hòa liên tục, trong khi giá điện lại vừa tăng nên nếu không điều chỉnh giá thì sẽ thua lỗ. Hay như quán bún riêu của chị Trần Thị Th. ở khu Hoàng Cầu (quận Đống Đa) cũng vừa tăng giá thêm 2.000 đồng/bát. Quán chị Th. ở trong ngõ nhỏ, lúc trước vẫn bán với giá 32.000 - 33.000 đồng/bát, nếu thêm trà đá nữa là tròn 35.000 đồng. Nay chỉ riêng bát bún đã có giá 35.000 đồng chưa kể trà đá, quẩy. Khảo sát nhiều cửa hàng bún, phở khác tại Hà Nội ngày 23/5, phần lớn chủ quán tuy chưa tăng giá bán nhưng đều lo lắng thua lỗ do bị đội chi phí và lượng khách lại giảm vì nắng nóng người dân ngại ra đường khiến hàng quán tăng chi, giảm thu.

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