Bị vòi nước quảng trường hất tung, bé gái 4 tuổi đập đầu xuống đất

Mạng xã hội lan truyền clip về một bé gái bị vòi phun nước hất lên cao. Bé gái này sau đó lộn 2-3 vòng rồi đập đầu xuống đất.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào ngày 22/5, trên mạng xã hội lan truyền clip về một bé gái bị vòi phun nước hất lên cao. Bé gái này sau đó lộn 2-3 vòng rồi đập đầu xuống đất.

Sau khi clip được đăng tải, rất nhiều ý kiến bày tỏ lo lắng cho sức khỏe của bé gái kể trên. Nhiều người cũng chỉ trích gia đình bé không chú ý bảo vệ, nhắc nhở con của mình dẫn tới sự việc nguy hiểm kể trên.

Hình ảnh bé gái bị vòi phun nước hất tung lên cao - Ảnh: Báo Dân Việt

Liên quan tới sự việc, cùng ngày, lãnh đạo UBND TP Hà Giang xác nhận thông tin và cho biết, sự việc xảy ra vào tối 20/5, tại khu vực đài phun nước quảng trường 26/3 (TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang).

Theo vị lãnh đạo, bé gái trong sự việc khoảng 4 tuổi (quê ở Tuyên Quang), được bố đưa đi chơi ở quảng trường 26/3. Qua lời kể của mẹ cháu được biết, tối 20/5, bố cháu bé đưa 3 chị em đi ra quảng trường 26/3 để chơi. Tuy nhiên, do bố cháu bé bận trông em út còn nhỏ nên đã để 2 chị em tự chơi với nhau và xảy ra sự việc.

Sức khỏe hiện tại của bé gái 4 tuổi đã ổn định - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, sau khi nhận được tin báo, chính quyền đã cử cán bộ xuống hiện trường, phối hợp với gia đình đưa cháu đi chụp chiếu tại bệnh viện. Sơ bộ, cháu bé không bị ảnh hưởng gì nặng, chỉ bị xây xát ngoài da. Tuy nhiên bệnh viện vẫn đang khuyến cáo để bé lại theo dõi.

Cũng theo vị lãnh đạo UBND TP Hà Giang, khu vực đài phun nước quảng trường 26/3 không có rào chắn xung quanh nên khi đi vào khai thác, lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo, không cho trẻ nhỏ lại gần.

Cụ thể, trong thời gian tới đây, chính quyền sẽ có các biện pháp tuyên truyền để cảnh báo, ngăn không cho các em nhỏ lại gần khu vực đài phun nước, bởi ở đây áp lực nước mạnh, rất dễ gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ. Ngoài ra, các lỗ ống nước cũng rất nguy hiểm khi trẻ không may bị bước hụt chân vào.

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