Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia đã xác định được nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường mầm non Thuận Sơn (Đô Lương, Nghệ An).

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào tối ngày 22/5, bác sỹ chuyên khoa II Phạm Ngọc Quy, Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm Nghệ An cho biết, đã có kết luận vụ ngộ độc xảy ra vào ngày 9/5, tại Trường mầm non Thuận Sơn, xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương. Theo bác sỹ Phạm Ngọc Quy, sau khi tiếp nhận thông tin, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã cử đoàn cán bộ tiến hành điều tra và có báo cáo nhanh gửi 10 mẫu thực phẩm và mẫu bệnh phẩm đến Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để kiểm nghiệm xác định nguyên nhân vụ việc.

Tại thời điểm điều tra ngộ độc thực phẩm, nghĩ nhiều đến bữa ăn giữa chiều ngày 9/5, với món sữa chua do các cô nuôi của nhà trường tự chế biến và có 267 trẻ em ăn uống. Sau đó có 76 cháu bị ngộ độc được đưa tới bệnh viện. 76 trẻ mầm non ngộ độc do sữa chua nhiễm vi khuẩn tụ cầu vàng - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Các chỉ tiêu phân tích do Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia hỗ trợ định hướng xác định phân tích và kết quả: Mẫu sữa chua lên men (do các cô nuôi của nhà trường tự chế biến và cho các cháu uống trực tiếp) là nguyên nhân gây ra ngộ độc do vi khuẩn S.aureus có trong sữa chua lên men.

Sở Y tế Nghệ An đề nghị: Phòng Y tế, Trung tâm Y tế tham mưu UBND huyện Đô Lương xử lý vi phạm hành chính đối với bếp ăn tập thể Trường mầm non Thuận Sơn theo phân cấp quản lý và quy định của pháp luật. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường đảm bảo công tác an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục có bếp ăn bán trú trên địa bàn. Vụ ngộ độc xảy ra tại Trường mầm non xã Thuận Sơn, Đô Lương làm 76 cháu học sinh phải nhập viện - Ảnh: Báo Dân Trí Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào ngày 9/5/2023, gần 300 học sinh thuộc Trường mầm non xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, ăn bữa trưa tại trường có các món ăn là trứng cút kho thịt lợn, rau muống xào, canh bí đỏ. Sau đó, đến khoảng 15h cùng ngày, các em học sinh tiếp tục ăn sữa chua do các cô trong trường tự chế biến. Hơn 70 học sinh ở Hà Nội bị ngộ độc: Có vi khuẩn tụ cầu vàng trong món thịt gà. Tuy nhiên, đến 19h cùng ngày, 76 cháu xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn mửa. Nhà trường và gia đình đã đưa 55 cháu vào bệnh viện huyện cấp cứu và 21 cháu gửi đến trạm y tế xã theo dõi. Một phụ huynh học sinh nhập viện cho hay khoảng 19h tối 9/5, con chị ăn cơm xong thì liên tục nôn mửa. Sau đó, gia đình nhanh chóng cho cháu đến trạm y tế xã thì thấy có rất nhiều phụ huynh cũng đưa con mình tới với triệu chứng tương tự. Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đô Lương thông tin theo báo cáo ban đầu từ xã Thuận Sơn, chiều cùng ngày các cô giáo cho các cháu ăn sữa chua giữa giờ. Riêng những nhóm trẻ không dùng thực phẩm này không có triệu chứng bị ngộ độc. Đến ngày 10/5, sau khi được thăm khám, sức khỏe các cháu đã ổn định và được về nhà.

