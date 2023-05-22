Tá hỏa phát hiện nngười đàn ông tử vong bên mộ vợ với vết thương trên bụng

Đời sống 22/05/2023 15:54

Người thân chia nhau ra tìm thì phát hiện thi thể của nạn nhân nằm bên cạnh mộ người vợ trong khu nghĩa trang, với vết thương hở ở vùng bụng.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 22/5, Cơ quan điều tra Công an huyện Đức Linh (Bình Thuận) thông tin tối một ngày trước (21/5) người dân xã Đông Hà, huyện Đức Linh phát hiện thi thể ông H.V.D. (58 tuổi, người địa phương) tử vong trong nghĩa địa, gần phần mộ của vợ ông thuộc xã Đông Hà với vết thương ở bụng.

Tá hỏa phát hiện nngười đàn ông tử vong bên mộ vợ với vết thương trên bụng - Ảnh 1
Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, vào ttối 21/5, sau khi đi làm về, người nhà không thấy ông H.V.D (SN 1965) nên tổ chức đi tìm. Khi vào nghĩa địa xã Đông Hà, huyện Đức Linh, Bình Thuận, họ hốt hoảng khi phát hiện ông D. nằm tử vong bên mộ vợ, phía bụng có vết thương hở nên đã đến trình báo Công an địa phương.

Qua khám nghiệm ban đầu, nạn nhân tử vong trong tình trạng có vết thương hở ở vùng bụng, với nhiều vết máu xung quanh.

Công an huyện Đức Linh và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã khám nghiệm hiện trường đồng thời trưng cầu khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ việc.

Bộ Nông nghiệp lên tiếng về đề xuất cấm nuôi chó pitbull

Bộ Nông nghiệp lên tiếng về đề xuất cấm nuôi chó pitbull

Liên quan đến việc thời gian qua xảy ra nhiều vụ chó pitbull cắn chết người, nhiều ý kiến cho rằng cần phải cấm nuôi loài chó này hoặc đưa vào danh sách kiểm soát đặc biệt.

Xem thêm
Từ khóa:   gười đàn ông tử vong bên mộ vợ tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 19 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 34 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 49 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 2 giờ 4 phút trước
Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới