Người thân chia nhau ra tìm thì phát hiện thi thể của nạn nhân nằm bên cạnh mộ người vợ trong khu nghĩa trang, với vết thương hở ở vùng bụng.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 22/5, Cơ quan điều tra Công an huyện Đức Linh (Bình Thuận) thông tin tối một ngày trước (21/5) người dân xã Đông Hà, huyện Đức Linh phát hiện thi thể ông H.V.D. (58 tuổi, người địa phương) tử vong trong nghĩa địa, gần phần mộ của vợ ông thuộc xã Đông Hà với vết thương ở bụng.

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, vào ttối 21/5, sau khi đi làm về, người nhà không thấy ông H.V.D (SN 1965) nên tổ chức đi tìm. Khi vào nghĩa địa xã Đông Hà, huyện Đức Linh, Bình Thuận, họ hốt hoảng khi phát hiện ông D. nằm tử vong bên mộ vợ, phía bụng có vết thương hở nên đã đến trình báo Công an địa phương.

Qua khám nghiệm ban đầu, nạn nhân tử vong trong tình trạng có vết thương hở ở vùng bụng, với nhiều vết máu xung quanh.

Công an huyện Đức Linh và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã khám nghiệm hiện trường đồng thời trưng cầu khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ việc.

Bộ Nông nghiệp lên tiếng về đề xuất cấm nuôi chó pitbull Liên quan đến việc thời gian qua xảy ra nhiều vụ chó pitbull cắn chết người, nhiều ý kiến cho rằng cần phải cấm nuôi loài chó này hoặc đưa vào danh sách kiểm soát đặc biệt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ta-hoa-phat-hien-nnguoi-an-ong-tu-vong-ben-mo-vo-voi-vet-thuong-tren-bung-584556.html