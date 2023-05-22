Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Ngọc Nhân (38 tuổi, ngụ huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi dùng súng bắn chết người.
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Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào sáng ngày 22/5, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Ngọc Nhân (38 tuổi, ngụ huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi dùng súng bắn chết người.
Trước đó, khoảng 4 giờ ngày 21/5, người dân phát hiện anh Nguyễn H. (38 tuổi, ngụ huyện Cư M’gar) tử vong bên lề đường (đoạn qua thôn 8, xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar). Qua khám nghiệm, cơ quan công an xác định nạn nhân bị một phát đạn vào đầu dẫn đến tử vong.
Sau 2 giờ tích cực điều tra, công an xác định đối tượng gây ra vụ án là Hoàng Ngọc Nhân. Sau khi được vận động, đến khoảng 10 giờ 15 phút cùng ngày, đối tượng Nhân đã ra đầu thú, giao nộp khẩu súng cùng 5 viên đạn.
Thông tin từ báo Tiền Phong, tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Nhân khai nhận đầu năm 2022, Nhân phát hiện vợ tên là Đinh Thị L. và anh H. có quan hệ tình cảm với nhau. Sau đó, vợ đối tượng Nhân ra ở trọ. Bực tức vì nhiều lần bị anh H. thách thức nên khoảng tháng 10/2022, đối tượng Nhân lên mạng xã hội đặt mua 1 khẩu súng cùng 6 viên đạn với giá 3 triệu đồng, mục đích để giết anh H.
Khoảng 20 giờ ngày 20/5, phát hiện anh H. đi vào phòng trọ của vợ nên đối tượng Nhân về nhà lấy súng.
Tuy nhiên, khi quay lại phòng trọ thì không thấy anh H. nên đối tượng Nhân xuống 1 hồ cầu gần đó. Do bạn câu đã về hết nên đối tượng Nhân quay về nhà. Trên đường về, đối tượng Nhân vô tình gặp anh H. đang đứng bên đường nên quay xe lại dùng súng bắn vào anh H.
Sau khi gây án, đối tượng Nhân về nhà rẫy cất giấu súng và nằm ngủ.