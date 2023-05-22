Hàng chục người lội xuống, dò tìm dọc kênh về hướng xã Thuận Minh. Khoảng 18h30, thi thể ba bé gái được tìm thấy. Em cuối cùng cũng được tìm thấy sau đó nửa tiếng, cách nơi gặp nạn khoảng 1,5 km.

Theo thông tin từ VNExpress, vào ngày 20/5 trước đó, năm học sinh (8-13 tuổi) rủ nhau đi chơi, hái sen ở ao gần kênh thủy lợi Sông Quao. Sau đó, cả nhóm cùng xuống kênh tắm. Do những ngày qua địa bàn có mưa, nước lớn, 4 bé gái vừa ra giữa dòng liền bị nước cuốn. Em nam lớn tuổi nhất bơi được vào bờ, đạp xe về nhà cách đó gần hai km báo cho người nhà.

Ông Tâm còn cho biết trong 4 đứa trẻ tử vong do đuối nước chiều qua có 3 bé cùng sinh năm 2012 và cùng học lớp 5A Trường tiểu học Hàm Phú 1.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, đến ngày 21/5, Chủ tịch UBND xã Hàm Phú Võ Văn Tâm cho biết, các cháu hay tắm kênh ngay vị trí cây cầu sắt nhưng chiều qua các cháu rủ nhau đi hái sen, rồi xuống kênh tắm đúng vào buổi chiều mưa, nước dâng cao hơn đầu người lớn, các cháu không biết nước lớn quá.

Đi khoảng 5 km đường bê tông trong xã Hàm Phú, tới thôn Phú Sơn để thăm viếng gia đình cháu Tạ Thị Lê Sương. Ông ngoại của cháu là Lê Văn Tâm chưa hết bàng hoàng cho hay chiều qua sau khi cả 3 cháu bé đã được tìm thấy nhưng cháu ngoại của ông vẫn chưa tìm được.

Phải mất hơn 1 giờ sau khi huy động cả xóm đi tìm mới tìm thấy thi thể cháu ông Tâm bị trôi xuôi theo dòng kênh cách hiện trường hơn một cây số. Cháu ngoại ông Tâm ở với ông từ nhỏ do mẹ cháu (con gái thứ 2 của ông Tâm) là mẹ đơn thân.

Bà con trong làng và chính quyền xã Hàm Phú đến chia buồn với gia đình cháu Tạ Thị Lê Sương - Ảnh: báo Thanh Niên

Đến thôn Phú Thắng, tại đây ngôi nhà ọp ẹp của gia đình cháu Trần Thị Bông Y (12 tuổi) không còn chỗ ngồi. Tại nhà cháu Y lúc này không chỉ có bà con lối xóm mà còn có Chi hội Phụ nữ xã cũng đến động viên, chia sẻ nỗi đau cùng gia đình. Anh Trần Nguyện Hoài, cha cháu Y không nói được lời nào, chỉ khóc.

Ông nội của cháu Y cho biết, gia đình con trai ông ra riêng lập nghiệp, cháu Y là con lớn của vợ chồng anh Hoài.

"Tối qua đến giờ, hai đứa em nhỏ đứng bên quan tài chị cứ hỏi chị hai đâu, khiến người mẹ cứ khóc ngất đi", một người hàng xóm kể. Nỗi đau mất đứa con gái đầu lòng của mình khiến anh Hoài như người mất hồn.

Đám tang của hai cháu bé chỉ cách nhau vài chục mét ở thôn Phú Điền, xã Hàm Phú, H.Hàm Thuận Bắc - Ảnh: Báo Thanh Niên

Vào đến thôn Phú Điền của xã Hàm Phú, từ xa đã nhìn thấy cờ tang treo ngoài cổng làng. Vào sâu bên trong, càng bất ngờ khi hai đám tang của hai cháu bé cách nhau chỉ 50 mét.

Tại gia đình cháu Trần Thị Thúy Kiều (12 tuổi), chị Phan Thị Hưởng là mẹ của cháu Kiều khóc lịm đi liên hồi.

Anh Trần Văn Đông, cha của cháu Kiều kể: Các cháu đều học chung lớp 5, rủ nhau đi hái sen vì giờ đang là mùa sen, rồi xuống tắm kênh, không ngờ hôm qua nước mưa lớn, kênh chính Sông Quao nước sâu, chảy mạnh và xảy ra sự việc. Gia đình chỉ biết hung tin khi có một cháu trai chạy về làng hô hoán lên, rồi mọi người chia nhau ra kênh để tìm.

Cháu bé thứ 4 tử vong do đuối nước chiều 20/5 là Đặng Thị Song Thư. Khác với 3 nữ sinh lớp 5A, Thư mới sinh năm 2015 và mới học lớp 2 ở Trường tiểu học Hàm Phú 1.

Dù còn nhỏ, nhưng khi thấy các chị lớp 5 cùng làng đi hái sen, Thư cũng đi theo, rồi cùng xuống kênh tắm và sự việc đau lòng đã xảy ra. Theo Chủ tịch UBND xã Hàm Phú Võ Văn Tâm, cháu Thư cũng là đứa con duy nhất của người mẹ đơn thân, ở với bà ngoại từ nhỏ được bà ngoại chăm sóc, nuôi nấng.

Ngày hôm qua, khi cháu ngoại bị đuối nước tử vong thì bà ngoại cháu không đi được vì mới bị té ngã gãy chân. Tiếng khóc xé lòng từ hai ngôi nhà chỉ cách nhau vài chục mét làm cả thôn Phú Điền ai cũng không cầm được nước mắt.