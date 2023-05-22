Nạn nhân bị đánh khi đang tắm biển, bị gãy 4 cái răng và bị thương nhiều chỗ khác trên cơ thể.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào tối ngày 21/5, Công an phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đang phối hợp với các đơn vị liên quan truy tìm nhóm thanh thiếu niên hành hung nam sinh 14 tuổi.

Nội dung bài viết kêu cứu có đoạn: “Em đi tắm biển với bạn, tụi nó chỉ đánh mình em, đánh vô đầu và lưng, ngực em. Em ôm đầu và mặt nhưng tụi nó sút vào mặt nhiều phát làm bay hết hàm răng trên của em, hàm dưới thì lung lay, nhấn em xuống biển, máu lai láng trộn vào nước biển đỏ hết nước”.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện bài viết kèm hình ảnh kêu cứu với nội dung em T. bất ngờ một nhóm thanh niên không quen biết hành hung khi đang đi tắm biển. Theo bài viết, em T. bị nhóm thanh niên này đánh vào vùng mặt, lưng và bị nhấn xuống biển.

Cũng theo bài viết, sau khi bị đánh em T. bơi vào bờ và chạy vào khu resort trốn rồi mượn điện thoại gọi cho người thân đến cứu. Tuy nhiên, nhóm thanh niên này còn hung hãn không cho mọi người chở T. đi bệnh viện. Một số đối tượng đánh em T. đã được triệu tập tới cơ quan công an.

Nam sinh lớp 9 phải nhập viện cấp cứu sau khi bị đánh hội đồng - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, chị N.T.N (SN 1982, trú quận Ngũ Hành Sơn; mẹ em P.T) cho biết, gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi sự việc xảy ra. Chị N. cho biết, khoảng 17h chiều 19/5, chị nhận được cuộc gọi thông báo con chị bị nhóm thanh niên lạ mặt gần 10 người đánh ở bờ biển Võ Nguyên Giáp (phường Khuê Mỹ).

Em T. bị đánh lúc hơn 15h nhưng lâu sau mới trốn được để gọi cho gia đình. Khi đến hiện trường con tôi thương tích đầy mình. Em T. hiện tại đang nằm viện, kết luận ban đầu cháu bị đánh gãy 4 răng hàm trên, nhiều răng hàm dưới bị lung lay, chấn thương vùng đầu và thương tích phần mềm.

"Nhiều ý kiến cho rằng gia đình nên chấp nhận hoà giải nhưng gia đình không thể chấp nhận. Đây là nhóm đối tượng mà con tôi không hề quen biết nhưng lại ngang nhiên hành hung con tôi chỉ vì “nhìn không thích”. Nếu dễ dàng bỏ qua việc này sẽ thành tiền lệ xấu trong xã hội”, chị N. nói.

Lãnh đạo Công an phường Khuê Mỹ cho biết thêm, vì nhóm đối tượng hành hung cháu T. đông nên công an đang xác minh, triệu tập lên để điều tra.