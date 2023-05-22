Quảng Bình: Cháu bé 3 tuổi tử vong sau khi bị chó nhà cắn

Đời sống 22/05/2023 07:02

Sau khi cắn cháu bé 3 tuổi, con chó đã chết, tuy nhiên gia đình không đưa bé đi tiêm vaccine.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào sáng ngày 22/5, UBND xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, trên địa bàn vừa có một cháu bé bị tử vong nghi do chó dại cắn. Nạn nhân là cháu N.G.H. (3 tuổi), trú thôn Thuận Hoan, xã Đồng Hóa.

Cách đây một tháng, cháu H. bị chó của gia đình cắn vào vùng mặt. Khoảng 3 ngày sau, con chó này bị chết. Điều đáng nói, sau khi bị chó cắn, cháu H. không được đưa đi tiêm vaccine phòng bệnh dại.

Quảng Bình: Cháu bé 3 tuổi tử vong sau khi bị chó nhà cắn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, cháu H. sốt và được đưa vào bệnh viện. Đến tối 20/5, cháu H. lên cơn co giật, nói nhảm và có biểu hiện cào cấu, nói sảng… nên được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, sau đó thì tử vong. Các bác sĩ chẩn đoán, cháu H. tử vong nghi do bệnh dại.

Trong gia đình cháu H., có 2 em nhỏ khác cũng bị con chó nói trên cào vào mặt. Sau khi cháu H. tử vong do bệnh dại, gia đình đã đưa 2 cháu còn lại đến Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tuyên Hóa để tiêm vaccine.

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