Công an TP Đà Lạt cho biết, đã bắt giữ Trần Hoài Thương (SN 1990, trú đường Thông Thiên Học, P.2 - TP. Đà Lạt), nghi phạm bạo hành bé gái hơn 2 tháng tuổi.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 22/5, Công an TP Đà Lạt cho biết, đã bắt giữ Trần Hoài Thương (SN 1990, trú đường Thông Thiên Học, P.2 - TP. Đà Lạt), nghi phạm bạo hành bé gái hơn 2 tháng tuổi để điều tra, xử lý về hành vi cố ý gây thương tích. Thương được xác định là đối tượng bạo hành cháu N.N.T.C. (2 tháng 20 ngày tuổi), con gái của Nguyễn Phúc Hồng A.- người tình của Thương. Đỉnh điểm vào tối 20/5, Thương đánh cháu bé phải nhập việc cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Trước lúc đánh cháu bé, Thương đã sử dụng ma túy đá, mẹ cháu chứng kiến con bị đánh nhưng không can ngăn.

Công an đã triệu tập Nguyễn Phúc Hồng A. tới làm việc. Tuy nhiên do hiện tại tình trạng sức khỏe cháu bé rất xấu nên cơ quan công an tạm cho A. về chăm sóc con. Nghi phạm Trần Hoài Thương - Ảnh: Báo Dân Trí Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, tại cơ quan Công an, bước đầu Thương khai nhận, do bé C. thường quấy khóc nên anh ta bực tức, khó chịu, nhiều lần dùng tay đánh, tát mạnh vào mặt bé. Cụ thể, ngày 19/5, Thương lấy núm vú giả, đặt vào miệng bé C. rồi dán băng keo quanh miệng để bé không khóc. Khi thấy C. khó thở, Thương mở băng keo ra. Một lúc sau, Thương tiếp tục cầm gấu bông ném 4 - 5 cái vào người bé.

Rạng sáng 20/5, Thương mua ma túy đá để Ân và Thương cùng sử dụng tại phòng trọ. Đến trưa 20/5, khi cho bé C. uống sữa nhưng bé không uống, Thương tát vào đầu, mặt bé. Thời điểm Thương bạo hành bé C., mẹ của bé có mặt tại phòng trọ nhưng không can ngăn. Sau khi bé C. có biểu hiện nguy kịch, Thương đưa bé đến bệnh viện và nói mình là hàng xóm của gia đình bé. Theo Công an TP Đà Lạt, qua xét nghiệm nhanh, cả Thương và Ân đều cho kết quả dương tính với ma túy. Đối tượng Thương từng có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, bị TAND TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) xử phạt 2 năm tù giam vào năm 2016. Tháng 2/2023, Ân và anh N. ly thân. Ân cùng bé C. đến sống tại phòng trọ trên đường Nguyễn Văn Trỗi (Đà Lạt). Từ tháng 3/2023, Ân có quan hệ tình cảm với Trần Hoài Thương và 2 người sống chung nhà trọ. Bé gái hơn 2 tháng tuổi bị bạo hành tính mạng nguy kịch đang được điều trị tích cực tại bệnh viện - Ảnh: Báo Công an TP.HCM Theo các bác sĩ, bé nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, hôn mê, nghi bị bạo hành. Bước đầu, các bác sĩ chẩn đoán bé bị gãy xương cẳng tay trái và tay phải; gãy xương đùi cả 2 chân, chấn thương sọ não… Bé bị hôn mê, phải tiếp máu, ban đầu thở qua nội khí quản, nhưng sau đó phải thở máy trong tình trạng nguy kịch. Vụ việc đang được Công an TP Đà Lạt tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo pháp luật.

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