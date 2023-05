Công an đã triệu tập Nguyễn Phúc Hồng A. tới làm việc. Tuy nhiên do hiện tại tình trạng sức khỏe cháu bé rất xấu nên cơ quan công an tạm cho A. về chăm sóc con.

Nghi phạm Trần Hoài Thương - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, tại cơ quan Công an, bước đầu Thương khai nhận, do bé C. thường quấy khóc nên anh ta bực tức, khó chịu, nhiều lần dùng tay đánh, tát mạnh vào mặt bé. Cụ thể, ngày 19/5, Thương lấy núm vú giả, đặt vào miệng bé C. rồi dán băng keo quanh miệng để bé không khóc. Khi thấy C. khó thở, Thương mở băng keo ra. Một lúc sau, Thương tiếp tục cầm gấu bông ném 4 - 5 cái vào người bé.