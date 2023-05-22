Bộ Nông nghiệp lên tiếng về đề xuất cấm nuôi chó pitbull

Liên quan đến việc thời gian qua xảy ra nhiều vụ chó pitbull cắn chết người, nhiều ý kiến cho rằng cần phải cấm nuôi loài chó này hoặc đưa vào danh sách kiểm soát đặc biệt.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào sáng ngày 22/5, ông Dương Tất Thắng - Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chia sẻ, trước mỗi sự việc chó pitbull cắn chết người, là người phụ trách ngành chăn nuôi ông cảm thấy rất đau lòng. Về đề xuất cấm nuôi loài chó dữ này, ông Thắng cho biết, hiện Luật Chăn nuôi và Luật Thú y đã có quy định rất cụ thể về việc nuôi chó, mèo. Cụ thể, theo quy định của pháp luật, người dân nuôi chó, mèo nói chung và chó pitbull nói riêng phải khai báo với chính quyền địa phương; tiêm phòng dại theo quy định; dắt chó ra ngoài đường phải có biện pháp phòng hộ như đeo rọ mõm, có người quản lý chó; khi để chó cắn người, chủ nuôi phải đền bù theo quy định. Tuy nhiên, hiện nay ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới chưa có quy định cấm nuôi chó pitbull.

Việc cấm nuôi loài chó dữ pitbull cần được bàn bạc kỹ với nhiều cơ quan - Ảnh: Báo Dân Trí Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Thắng cho biết, hiện nay Cục Chăn nuôi đang xây dựng một thông tư quản lý động vật khác, trong đó có chó mèo, để ban hành trong khoảng cuối năm 2023 hoặc đầu 2024. Thông tư này chúng tôi sẽ dự thảo đưa các loài chó dữ như pitbull vào danh mục kiểm soát đặc biệt. Tuy nhiên, việc này cần được bàn bạc kỹ lưỡng với nhiều cơ quan chuyên môn, với mong muốn kiểm soát được loài chó dữ như pitbull, từ đó đi đến triệt tiêu mối nguy hiểm cho cộng đồng từ loài chó này. Trong danh sách 10 giống chó nguy hiểm nhất đối với con người thì pitbull xếp vị trí đầu tiên. Theo thống kê của National Geographic, chỉ từ năm 2005 đến 2015, loài chó pitbull đã giết chết 232 người Mỹ (tức là trung bình 1 người trong 17 ngày). Còn ở nước Anh thì loài chó này thậm chí bị cấm nuôi.

Con chó pitbull cắn chết cụ bà - Ảnh: VNExpress Tại Việt Nam cũng ghi nhận rất nhiều trường hợp chó pitbull cắn người, và hậu quả để lại thường rất nặng nề, nhiều người đã chết hoặc bị thương tích nặng dưới hàm răng và cú đớp của loài chó này, trong đó có nhiều trẻ em. Gần đây nhất, theo thông tin từ VNExpress, vào ngày 17/5, tại một căn nhà thuộc phường Bình Thắng (TP Dĩ An, Bình Dương) xảy ra sự việc thương tâm: Con gái cụ Đ.T.V. (SN 1941) dắt chó pitbull gia đình nuôi trong lồng sắt ra ngoài sân để cho ăn. Cụ V. ngồi trong nhà nói lớn tiếng vọng ra ngoài khiến con chó pitbull giật mình, lao vào trong nhà cắn cụ V. tử vong trước sự chứng kiến đầy bất lực của con gái. Thêm một trường hợp tương tự xảy ra vào tối 28/8/2022, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, trong lúc cho chó (giống chó pitbull) của gia đình nuôi ăn, bà D. (64 tuổi, trú tại thôn Sao Vàng, xã Hoằng Phụ) bất ngờ bị con chó tấn công, cắn nhiều cái vào cơ thể nạn nhân. Dù được người thân và hàng xóm phát hiện nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, nhưng do bị con chó cắn vào chỗ hiểm khiến vết thương quá nặng nên bà D. đã tử vong ngày 30-8. Gia đình nạn nhân có nuôi con chó pitbull được hơn 1 năm nay, nặng khoảng 40kg.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-nong-nghiep-len-tieng-ve-e-xuat-cam-nuoi-cho-pitbull-584465.html