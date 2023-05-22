Vào ngày 22/5, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết về tình hình sức khỏe của bé gái hơn 2 tháng tuổi bị bạo hành ở Lâm Đồng.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, vào sáng 22/5, liên quan đến vụ bé gái hơn 2 tháng tuổi bị bạo hành ở Lâm Đồng, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết, cháu bé hiện tại vẫn đang phải thở máy, nuôi dưỡng bé gái bằng cách truyền sữa.

Đến nay, sức khỏe của cháu bé vẫn rất yếu, phải điều trị tích cực trong phòng hồi sức của Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Đối với những vị trí xương của cháu bé bị gãy do bị bạo hành, các bác sĩ điều trị sẽ không can thiệp, để tự lành.

Bé gái bị bạo hành chấn thương sọ não đang phải thở máy - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, mẹ bệnh nhi là Nguyễn Hồng Phúc Ân đã ly thân với chồng hồi tháng 2. Ân sau đó đưa con về sống tại phòng trọ trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 3, TP Đà Lạt. Người này có tình cảm với Trần Hoài Thương.

Tại cơ quan điều tra, Thương khai nhiều lần đánh đứa trẻ do không chịu uống sữa và khóc quấy. Trong các ngày 14-15/5, hắn đã đánh bé gái. Ngày 19/5, hắn lấy núm vú giả, đặt vào miệng và dán băng keo vào miệng của trẻ để không khóc. Khi thấy trẻ khó thở, Thương mới tháo băng keo ra, ném gấu bông vào người cháu.

Đến ngày 20/5, bé gái không chịu uống sữa. Thương liền tát vào mặt, đầu trẻ. Người mẹ thấy người yêu bạo hành con, nhưng không can ngăn, chỉ tới khi bé nguy cấp tới tính mạng mới đưa đi cấp cứu.

Trần Hoài Thương - Ảnh: Báo Giao thông

Theo điều tra, Thương và Ân đều dương tính ma túy. Trước khi bạo hành bé, tên này sử dụng ma túy. Năm 2016, Thương thụ án 2 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an đã bắt khẩn cấp Thương để điều tra bạo hành bé gái. Người mẹ được gia đình bảo lãnh để chăm sóc đứa trẻ đang điều trị tại bệnh viện.

Chân dung mẹ ruột và người tình bạo hành bé gái hơn 2 tháng tuổi ở Lâm Đồng Lãnh đạo Công an TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết vừa ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Hoài Thương (33 tuổi, ngụ phường 2, TP Đà Lạt) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

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