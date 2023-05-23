Lý do thai phụ 7 tháng bị chồng bạo hành muốn đón con trai về Kiên Giang

Đời sống 23/05/2023 09:55

Chị Bùi Thị Tuyết G. (người vợ mang bầu 7 tháng bị chồng ở Kim Thành, Hải Dương bạo hành) muốn đón con trai 17 tháng về nuôi.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, chị Bùi Thị Tuyết G. (36 tuổi, người vợ mang bầu 7 tháng bị chồng ở Kim Thành, Hải Dương bạo hành) cho biết, vì lo cho sự an toàn của con mình, chị mong muốn đón người con trai 17 tháng tuổi về nuôi. 

Theo Công an huyện Kim Thành (Hải Dương), nguyện vọng của chị G. sẽ được Tòa án nhân dân huyện Kim Thành quyết định ở phiên tòa giải quyết việc ly hôn giữa hai vợ chồng chị.

Vào sáng ngày 22/5, chị G. tiếp tục đến Công an huyện Kim Thành để làm việc và đơn vị này cũng hỗ trợ chị làm các thủ tục ly hôn ra tòa án. Việc này cũng được sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hải Dương.

Về diễn biến vụ việc, theo Công an huyện Kim Thành, anh T.V.L. (37 tuổi, ở thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, Hải Dương) kết hôn với chị Bùi Thị Tuyết G. (quê ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) vào tháng 4/2021. 

Chị G. là người vợ thứ 3 của anh này. Anh L. có 7 con với 2 người vợ đầu. Với chị G. anh L. có một con trai 17 tháng tuổi và một thai nhi 7 tháng đang trong bụng mẹ.

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Chị Bùi Thị Tuyết G. vì lo cho sự an toàn của con mình, nên mong muốn đón người con trai 17 tháng tuổi về nuôi - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tại cơ quan công an, anh L. khai 3 lần đánh chị G. Lần thứ nhất anh dùng tay không đánh; lần thứ 2 dùng lược chải tóc bằng nhựa dài khoảng 40cm đánh vào mông, lưng; lần thứ 3 dùng dây lưng da đánh vào lưng, vai, mông, chân, tay.

Còn tại cơ quan công an, chị G. khai, khoảng 1,5 năm trở lại đây, chị này thường xuyên bị anh L. đánh, đỉnh điểm nhất là vào khoảng thời gian từ ngày 1/5-10/5/2023. 

Chị G. khai bị anh L. dùng dây cắm nồi cơm điện đánh vào người chị này. Sau đó, anh L. tiếp tục đánh chị G. bằng móc phơi quần áo. Chị này kể, có lần anh L. mang bếp gas mini hơ nóng móc phơi quần áo rồi dí vào người chị này ở vùng mặt, chân và tay. Ngoài ra, anh L. còn dùng quả nắm ở cầu thang bằng gỗ gõ vào mắt cá chân, mu bàn chân chị G.. Tuy nhiên, tại cơ quan công an, anh L. phủ nhận việc dùng móc quần áo đánh chị G..

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 T.V.L. tại cơ quan công an - Ảnh: Báo tuổi Trẻ

Cơ quan điều tra Công an huyện Kim Thành đã ra quyết định trưng cầu giám định thương tích và đưa chị G. đi giám định. Khi có kết quả sẽ tiến hành các bước tiếp theo quy định của pháp luật.

Hiện chị G. được bảo vệ an toàn tuyệt đối khi giải quyết vụ việc ở Hải Dương. Toàn bộ chi phí đi lại từ Kiên Giang ra Hải Dương và quá trình di chuyển ở Hải Dương được một đại gia tỉnh này tài trợ.

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