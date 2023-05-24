Quán cà phê dùng sữa mẹ để pha chế, bán giá 190.000 đồng/cốc nhưng vẫn 'cháy hàng'

Hiện mới ra mắt nên mỗi ngày quán chỉ bán ra khoảng 50 cốc cà phê cappuccino dùng sữa mẹ thay thế sữa thông thường.

Theo nguồn tin từ đài RT, mạng lưới quán cà phê nhỏ ở thành phố Perm thuộc vùng Ural (Nga) bắt đầu pha chế và phục vụ món đồ uống mới - cà phê sữa mẹ. Các quán cà phê thuộc sở hữu của chủ quán có tên Maxim Kobelev.

Ông Maxim cho biết, quán có 9 bà mẹ đang nuôi con nhỏ chuyên cung cấp nguồn sữa của họ cho quán. Trung bình mỗi ngày quán nhận được khoảng 5 lít sữa mẹ để pha chế món cà phê đặc biệt phục vụ khách.

Dù mới ra mắt nhưng thứ đồ uống mới lạ đang thu hút sự chú ý từ dư luận và gây ra không ít tranh luận. Với giá bán khoảng 8 USD/cốc (190.000 đồng), cao gấp 4 lần so với cà phê sữa thông thường (khoảng 2 USD/cốc - tương đương với 46.000 đồng), nhưng rất đông khách tới trải nghiệm.

Với mỗi túi sữa dung tích 200ml, chủ quán sẽ trả chi phí thù lao cho các bà mẹ là 12 USD (280.000 đồng). Chủ quán Maxim cũng khẳng định "những nhà cung cấp" đều có giấy tờ y tế đảm bảo sữa của họ an toàn để sử dụng.

Một bà mẹ đang cho con bú cho biết, cô là một trong những "nhà cung cấp sữa" cho quán. "Do cơ địa của tôi nhiều sữa nên vẫn đủ cho con ăn và còn dư để bán. Đây là nguồn thu nhập thêm khá tốt", bà mẹ tiết lộ.

Chủ quán Maxim cho biết, hiện anh đang lên kế hoạch mở rộng thêm các cơ sở mới và tìm kiếm các bà mẹ đang cho con bú để tăng nguồn sữa mẹ dự trữ. Đến cuối năm nay, chuỗi cà phê dự kiến sẽ bán khoảng 1.000 cốc loại đặc biệt này mỗi ngày.

Mỗi ngày quán chỉ bán ra khoảng 50 cốc cà phê cappuccino dùng sữa mẹ thay thế sữa thông thường - Ảnh: Mash

Bên cạnh đó, hãng tin Mash (Nga) đưa tin, sau khi thông tin về quán cafe của ông Maxim được đăng tải trên truyền thông, nó đã thu hút sự chú ý rất lớn từ dư luận. Đoạn video được quán của ông Maxim chia sẻ trên kênh Telegram cho thấy những chiếc túi nhựa được cho là chứa sữa mẹ đang được sử dụng tại quán cà phê, cũng như quy trình pha cà phê cappuccino đặc biệt này.

Vào ngày 17/5, đại diện Cơ quan giám sát người tiêu dùng Nga, ông Rospotrebnadzor, cho biết cơ quan này đang tiến hành kiểm tra quán của ông Maxim về thứ đồ uống làm từ sữa mẹ.

Theo cơ quan này, sữa mẹ không được coi là một sản phẩm thực phẩm ở Nga và không thể xin bất kỳ giấy chứng nhận hoặc giấy phép nào để sử dụng sữa mẹ trong nấu ăn, pha chế đồ uống. Do đó, việc kinh doanh các sản phẩm có chứa sữa mẹ là bất hợp pháp.