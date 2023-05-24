Chú rể tức giận khi thấy cô dâu từ chối lên xe cưới vì tiền, bạn bè xung quanh chỉ ra nguyên nhân khiến anh phải làm đến mức như vậy

Theo đó, một chú rể ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đã hứa trả cho cô dâu 200.000 nhân dân tệ ( khoảng 665 triệu) làm của hồi môn khi lần đầu tiên ngỏ lời cầu hôn.

Tuy nhiên, vào ngày cưới, cô dâu phát hiện ra rằng chú rể không giữ lời hứa và chỉ trả được 190.000 nhân dân tệ (khoảng 631 triệu) tiền cưới. Ngay lúc này, cô dâu công khai từ chối lên xe cưới.

Không ngờ sau đó sắc mặt của chú rể thay đổi nhanh chóng, thậm chí còn tức giận cắn vào lưỡi làm cho máu chảy tại chỗ. May mắn thay, chú rể được đưa đến bệnh viện kịp thời và được cứu sống.

Do số tiền cưới không đủ nên cô dâu không lên xe hoa và vì thế mới dẫn tới hành động này của chàng trai. Ảnh: Sohu

Bạn bè và người thân đã tiết lộ rằng để chuẩn bị cho lễ cưới này, chú rể đã phải đi khắp nơi để tìm tiền và chỉ có thể thu xếp được 190.000 nhân dân tệ, thiếu 10.000 nhân dân tệ.

Sự khác biệt về số tiền cưới này đã dẫn đến một vụ việc đổ máu.

Đoạn phim này lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc và nhiều người dùng đã bày tỏ quan điểm của mình.

“Nếu như cưới được một người vợ như thế này thì làm gì có ý nghĩa”.

“Mối quan hệ của hai người này thật yếu ớt khi chỉ thiếu có 10.000 nhân dân tệ”.

Ngoài ra còn có người dùng nói rằng: “Mong rằng chú rể sẽ nhận ra và chi tiêu tiền để hoá giải tai ương”.

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