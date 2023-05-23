Thử thách tìm khuôn mặt ẩn trong 9 giây: Nếu làm được bạn sẽ nằm trong top những người có IQ cao

Thử thách tìm khuôn mặt là một việc không dễ dàng, vì thế đừng bỏ cuộc khi không hoàn thành chúng.
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Cảm thấy buồn chán không biết làm gì? Tại sao không làm mới trí não với những thử thách nhìn ảnh đầy thú vị nhưng cũng không kém phần khó khăn?
Ảo ảnh quang học là những hình ảnh làm thay đổi nhận thức thị giác của một cá nhân. Chúng có thể là thể chất, sinh lý và nhận thức.
Những ảo ảnh này từ lâu đã là một bí ẩn đối với các nhà nghiên cứu vì nó làm thay đổi nhận thức trong não và mắt của con người.
Những trò ảo ảnh này là một công cụ tuyệt vời để kích thích tâm trí đang mệt mỏi đặc biệt là khi những thông tin vô tận đang làm đầu óc của bạn cảm thấy bị trì trệ.
Trong việc tìm kiếm những vật thể ẩn trong một hình ảnh tĩnh, trò ảo ảnh có thể là những đối thủ đáng gờm.
Khi nhiệm vụ này dường như quá khó khăn, người xem được khuyến khích nên nhìn vào hình ảnh một cách toàn diện hơn.
Nhiệm vụ của ảo ảnh quang học này là đánh giá nhận thức thị giác và mức độ IQ của bạn.
Để làm như vậy, tất cả những gì bạn phải làm là tham gia bài kiểm tra bằng cách tuân theo các quy tắc đơn giản. Bạn phải tìm những khuôn mặt ẩn trong thác nước và làm tất cả chỉ trong chín giây.
Dưới đây là đáp án câu đố.