“Cậu nhỏ” bị 9 chiếc vòng siết chặt, người đàn ông đau dữ dội đến mức phải nhờ đến lính cứu hộ giải quyết

Một người đàn ông ở Úc đã phải nhập viện sau khi bất tỉnh với 9 chiếc vòng kim loại siết chặt "cậu nhỏ" của mình

Trên tạp chí Y khoa Urology Case Reports, các bác sĩ đã tiết lộ về một trường hợp “cậu nhỏ” bị siết chặt hiếm gặp.

Theo các tác giả nghiên cứu, bệnh nhân 44 tuổi được đưa đến phòng cấp cứu với “chín chiếc vòng thép không gỉ bị mắc kẹt xung quanh cậu nhỏ” trong 12 giờ đồng hồ.

Sự việc xảy ra khi người đàn ông này say rượu và sử dụng 9 chiếc vòng kỳ lạ của mình để duy trì cương cứng trong khi quan hệ. Tiếp đó anh đã bị ngất và tỉnh lại sau 3 giờ trong tình trạng “đau đớn dữ dội”.

Anh nhanh chóng đến bệnh viện để kiểm tra và phát hiện vùng chậu của mình bị sung, đau và bầm tím. Các bác sĩ đã tiêm thuốc gây mê vào tĩnh mạch cho bệnh nhân để giảm đau.

"Cậu nhỏ" của người đàn ông bị 9 chiếc vòng siết chặt. Ảnh: Shutterstock

Tiếp đó, các bác sĩ phẫu thuật đã cố gắng gỡ bỏ các chiếc vòng thép công nghiệp có đường kính chỉ 0,4 inch (hơn 1 cm) bằng cách sử dụng máy cắt chốt nhưng không có kết quả.

Không có cách nào khác, họ đã nhờ đến sự giúp đỡ của đội cứu hộ địa phương, người đã đến ngay sau đó và cắt các chiếc vòng bằng máy cưa tròn công nghiệp trong khi bệnh nhân đang trong tình trạng gây mê toàn thân.

Mặc dù ca phẫu thuật đã thành công nhưng bệnh nhân vẫn sẽ có những vết thương sau đó.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên một người đàn ông gặp sự cố về “cậu nhỏ” của mình.

Câu này miêu tả một trường hợp khác xảy ra tại Úc vào năm ngoái, khi một người đàn ông gần như mất một phần của dương vật do sợi lông chân quấn vào vào “cậu nhỏ” và cắt đứt sự lưu thông của nó.

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