Một đầu bếp người Nigeria đã dành 100 giờ không ngừng nghỉ để chuẩn bị các bữa ăn, nhằm lập kỷ lục Guinness thế giới về thời gian nấu ăn lâu nhất từ ​​trước đến nay của một cá nhân.

Hilda Bassey, một đầu bếp ở thành phố lớn Lagos (Nigeria), đã thu hút cả nước với màn nấu ăn marathon của cô, bắt đầu vào ngày 11//5 và kết thúc vào tối ngày 15/5.

Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari và một số chính trị gia cùng với người nổi tiếng đã chúc mừng Bassey, trong khi cổ vũ những người ủng hộ cắm trại bên ngoài một trung tâm sự kiện để chứng kiến ​​đầu bếp 27 tuổi chuẩn bị nhiều món ăn địa phương và nước ngoài, từ cơm jollof đến mì ống và bánh đậu akara.

Kỷ lục nấu ăn lâu nhất hiện nay được nắm giữ bởi đầu bếp người Ấn Độ Lata Tondon, người đã lập thời gian 87 giờ 45 phút vào năm 2019.

Thời gian của Bassey sẽ cần được xác nhận bởi các quan chức của Kỷ lục Guinness Thế giới trước khi nó có thể được công bố chính thức.

Đầu bếp Hilda Bassey đã nấu ăn trong 100 giờ để phá kỷ lục thế giới. Ảnh: Reuters

Theo Business Insider, cô đầu bếp này đã thu hút hơn 1 triệu người theo dõi trên Instagram khi chia sẻ công thức nấu ăn của cô ấy lên mạng. Món ăn Nigeria , như fufu, đã lan truyền trên TikTok và các nền tảng xã hội khác trong những năm gần đây. Công việc của Bassey đang giúp tăng sự phổ biến và công nhận toàn cầu của nó.

Mặc dù ủy ban kỷ lục thế giới vẫn đang xác minh nỗ lực của Bassey nhưng người Nigeria vẫn tự hào về anh hùng quê hương của họ.

“Cả Nigeria đang cổ vũ cho bạn”, nữ diễn viên kiêm doanh nhân Bukky Wright đã viết trong một bình luận hàng đầu trên Instagram.

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