Khám phá vẻ đẹp lộng lẫy bên trong lâu đài được cải tạo từ tu viện cổ từ thế kỷ 16

Holly Lueders và con gái của cô, Venetia Sacret Young, đã cùng nhau cải tạo nhiều tài sản lịch sử. Dự án đặc biệt này, cải tạo Convento di San Francesco, do Sacret Young phụ trách và được hoàn thành với sự giúp đỡ của mẹ cô.

Một tu viện ở Italy thế kỷ 16 được rao bán trên thị trường với giá hơn 5 triệu USD (hơn 117 tỷ) sau khi được một bộ đôi mẹ con đến từ New York chuyển đổi thành nhà ở.

Lueders nói: “Khi chúng tôi thấy điều này, ngay giây phút chúng tôi đứng trước nó, cả hai chúng tôi đều biết rằng nó có rất nhiều tiềm năng. Phép thuật vẫn còn đó Nó chưa bao giờ được sửa chữa hay phục hồi”.

Lần đầu tiên họ nhìn thấy tòa nhà bỏ hoang nằm ở Pitigliano thuộc vùng Tuscany của Italy vào năm 2006.

Sau khi mua bất động sản vào năm 2006, họ mới biết nó được thiết kế bởi kiến ​​trúc sư nổi tiếng thời Phục hưng, Antonio da Sangallo the Younger.

Lueders nói: “Chúng tôi biết đó là một thứ gì đó đặc biệt, nhưng chúng tôi không biết nó đặc biệt như thế nào cho đến khi chúng tôi phát hiện ra rằng toàn bộ khu phức hợp được thiết kế bởi Antonio da Sangallo the Younger”.

Da Sangallo sống từ năm 1484 đến năm 1546 và theo Britannica, ông là “kiến trúc sư có ảnh hưởng nhất trong thời đại của mình”, thiết kế nhiều công trình bao gồm cả cung điện Palazzo Farnese ở Rome.

Một trong những điểm độc đáo nhất của tu viện da Sangallo là quán rượu nhỏ dưới lòng đất, nơi rượu vang được cất giữ ở hai tầng dưới mặt đất.

Nhà thờ San Francesco, được xây dựng vào năm 1522, hoạt động như một tu viện cho đến năm 1910, là nơi ở của những vị tu sĩ tận tụy tôn sùng Thánh Francis.

Phòng ăn, hiện tại được bố trí để chứa tối đa 20 người, là nơi mà các tu sĩ đã lên men rượu của họ

Năm 1911, tòa nhà bị hỏa hoạn tàn phá và bị bỏ hoang trong nhiều thập kỷ.

Theo Lueders, ngọn lửa bắt đầu khi sét đánh vào nhà thờ gắn liền với ngôi nhà.

“Bên trong, chúng tôi đã cố gắng thay đổi ít nhất có thể để giữ được vẻ trang trọng kỳ diệu của tòa nhà”, Lueders cho biết.

Một trong những tính năng yêu thích của họ về biệt thự là trần nhà hình vòm của nó.

“Mặc dù các phòng không quá rộng, nhưng trần nhà hình vòm khiến bạn có cảm giác như căn phòng có sự hiện diện của một căn phòng lớn”, Sacret Young nói với Insider.

Phòng khách sang trọng chỉ là một khu vực để thư giãn

Lueders nói với House & Garden vào năm 2021: “Lý thuyết trang trí của tôi là mỗi phòng nên có càng nhiều chỗ để mọi người nằm càng tốt.

Phòng khách này có một lò sưởi, một chiếc ghế sofa nhung lụa và một bức tường đầy những bức tranh mô tả các tu sĩ dòng Francis.

Một trong những phòng tắm là nơi có một bức tranh tường trừu tượng trông giống như một bầu trời xanh nhiều mây.

“Bạn nằm trong bồn tắm và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Bạn có rất nhiều thời gian để chiêm nghiệm tất cả các chi tiết”, Sacret Young cho hay

Tổng cộng, có 10 phòng ngủ và 8 phòng tắm, theo Business Insider (BI).

Trong khi làm việc tại tòa nhà, họ rất ngạc nhiên bởi quy trình dài liên quan đến việc cải tạo các tài sản lịch sử và xin giấy phép ở Italy.

“Ngay cả khi bạn biết công việc sẽ rất khó khăn, nhưng thực tế khi thực hiện nó còn khó khăn hơn nhiều”, Sacret Young nói. Đồng thời cô cho biết thêm để giải quyết các thủ tục hành chính tại Italy đòi hỏi sự kiên nhẫn.

Trong khi chờ giấy phép được phê duyệt, họ tập trung vào cảnh quan xung quanh ngôi nhà, tạo ra một khu vườn "hoang dã, rậm rạp và lãng mạn" theo lời của Sacret Young.

Theo BI, khu đất của tài sản trải dài 26 mẫu Anh ( khoảng hơn 105.000 m2), bao gồm 13 mẫu đất rừng (khoảng hơn 52.000 m2).

Khách sạn hiện cũng có bể bơi phân làn nước mặn.

Hồ bơi phân làn nước mặn dài 18 mét được bao quanh bởi cây xanh.

Cửa sổ lớn đảm bảo cư dân có thể trải nghiệm vẻ đẹp của khu vườn từ bên trong ngôi nhà.

Cầu thang dẫn lên tầng hai, nơi có hành lang với các phòng ngủ và phòng tắm.

Phong cảnh được sắp xếp cẩn thận thậm chí còn ấn tượng hơn khi nhìn từ trên cao.

Sacret Young nói với tờ Insider rằng trong số những cây họ trồng trong khuôn viên có hàng nghìn cây, hàng trăm bông hồng và một khu vườn hoa oải hương trải dài.

“Nếu có ai đến hôm nay, họ sẽ nghĩ, ‘Khu vườn này đã ở đó hàng trăm năm rồi’. Bạn sẽ không bao giờ đoán được, nó đã được cải tạo lại gần đây”, cô nói.

Theo Business Insider. Nguồn ảnh: Max Lisi for Knight Frank