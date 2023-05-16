Đoạn clip khiến nhiều người không thể tin nổi một con vật nhỏ bé, trông có vẻ điềm tĩnh như vậy lại có thể tấn công theo cách như vậy.

Mới đây, một phụ nữ gặp phải một sự cố khi bị một con rùa tấn công sau khi bà đang cho nó uống nước. Đoạn clip về sự cố bất nhờ này đang lan truyền trên mạng và khiến cư dân mạng “thót tim”.

Trong đoạn clip được đăng trên Twitter, con rùa được nhìn thấy đang uống nước thông qua một chai trong suốt do người phụ nữ cung cấp

Con vật trông khá khát và tiếp tục uống nước một cách yên bình. Một hàng rào ngăn cách người phụ nữ và con rùa, như trong video.

Cô nói trong đoạn clip ngắn: “Anh ấy khát quá, nhìn này”.

Sau một vài giây, cô ấy ngừng cung cấp nước cho loài bò sát và đổ lên mặt con vật. Ngay khi cô ấy làm điều này, con rùa há miệng và tấn công người phụ nữ. May mắn thay, cô không bị thương do có hàng rào bảo vệ.

Đoạn clip khiến nhiều người không thể tin nổi một con vật nhỏ bé, trông có vẻ điềm tĩnh như vậy lại có thể tấn công theo cách như vậy.

Con rùa đã tấn công người phụ nữ sau khi ngừng cho chúng uống. Ảnh: Chụp từ màn hình Twitter

Kể từ khi được chia sẻ, bài đăng đã thu hút hơn bốn triệu lượt xem và 39.000 lượt thích.

Một người dùng bình luận: “Suýt nữa nhảy khỏi màn hình”.

“Tôi sắp làm rơi điện thoại sau khi xem”, một người dùng khác viết.

“Anh ấy (con rùa) phải nói với cô ấy thế là đủ”, một trong những người dùng khác cho hay.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-cho-rua-uong-nuoc-nguoi-phu-nu-bat-ngo-bi-con-vat-nay-tan-cong-khien-cu-dan-mang-thot-tim-582495.html