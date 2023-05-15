Món quà đặc biệt của cụ bà trong dịp sinh nhật lần thứ 100

Để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của mình, bà cụ đã yêu cầu cháu gái đến rạp xiếc nhờ sự giúp đỡ của ông chủ cũ để thực hiện ước mơ bấy lâu nay của mình.

Chỉ ba tháng trước sinh nhật lần thứ 100 của mình, Annie Duplock ở Leicestershire, Anh, đã đánh dấu một món đồ trong danh sách cần làm của mình bằng cách chiếm vị trí trung tâm tại Rạp xiếc Zippos và trở thành mục tiêu của một người ném dao.

Người phụ nữ 99 tuổi từng làm việc trong xiếc đã dũng cảm đứng ở phía dưới bảng ném trong phần kết thúc của chương trình vào ngày 12/5, cười và tựa nhẹ vào cây gậy trước khi những chiếc dao bắt đầu bay sát người, tạo ra một hình dáng cơ thể bằng đường nét của cơ thể bà.

"Tôi luôn muốn có dao được ném về phía tôi!" Duplock nói với BBC.

Duplock cho biết cô đã thuyết phục con gái để yêu cầu ông chủ cũ của mình - người sáng lập Zippos, Martin Burton, giúp cô thực hiện ước mơ cả đời của mình như một món quà cho sinh nhật thứ 100 sắp tới. Ông rất sẵn lòng để đáp ứng.

Trong lần sinh nhật lần thứ 100 bà cụ đã yêu cầu được trở thành mục tiêu của người ném dao trong buổi biểu diễn xiếc. Ảnh: Zippos Circus

“Annie đã làm việc cho tôi cách đây 30 năm, treo các tấm áp phích. Lúc đó bà ấy đã 70 tuổi và đến tháng 8 này, bà ấy đã 100 tuổi”, Burton cho biết.

Sau màn trình diễn gây hồi hộp, Duplock tự tin tuyên bố rằng cô “thực sự thích thú” với trải nghiệm đó và nói với BBC rằng: “Tôi đã sẵn sàng cho lần tiếp theo”.

Ném dao, còn được gọi là nghệ thuật phi dao, đã được phổ biến như một màn biểu diễn tại các rạp xiếc du lịch và các buổi biểu diễn miền tây hoang dã ở Hoa Kỳ, theo CBS.

Mặc dù nguy hiểm nhưng màn trình diễn này đã tạo ra những ngôi sao trong thế giới xiếc như David R. Adamovich, còn được biết đến với biệt danh Great Throwdini, người giữ nhiều kỷ lục Guinness thế giới về độ chính xác và tốc độ ném dao, bao gồm số lượng dao ném vào mục tiêu trong một phút (102) và thời gian nhanh nhất để ném 10 con dao vào mục tiêu (4,29 giây).

Hiện bên phía Zippos Circus chưa đưa ra phản hồi nào về thông tin trên.

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