Thử thách tìm con bướm trong 9 giây: Nếu làm được bạn sẽ có cơ hội lọt vào top những người IQ cao nhất thế giới

Thế giới 13/05/2023 13:41

Nếu không vượt qua được thử thách thì bạn không cần lo lắng vì đây là câu đố IQ ở mức độ khó.

Thử thách tìm con bướm trong 9 giây: Nếu làm được bạn sẽ có cơ hội để vào top những người IQ cao nhất thế giới

Ảo ảnh quang học thường là những hình ảnh có thể thay đổi hình dạng hoặc thay đổi thị giác của một người. Ngoài việc đưa ra nhiệm vụ cho đôi mắt của người xem, những ảo ảnh này cũng có thể tiết lộ những lý do ẩn đằng sau quan điểm của một người.

Những ảo ảnh này thường được sử dụng để đo mức IQ của ai đó. Thông thường, một bài kiểm tra IQ chính thức có các câu hỏi để giải quyết.

Phần quan trọng của bài kiểm tra là giới hạn thời gian, điều này tạo ra sự chi phối về sức mạnh tinh thần của một người.

Những ảo ảnh quang học này, mặc dù không phải là các câu hỏi chính thức, thúc đẩy người xem áp dụng kiến thức về cảm nhận thị giác và chọn ra đáp án đúng từ số lượng lớn đáp án.

Chúng cũng được tính thời gian và có thể xác định mức độ thông minh của một người.

Ảo ảnh quang học có ba loại bao gồm vật lý, sinh lý và nhận thức. Nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng bộ não con người trung bình có thể thay đổi quan điểm  bằng cách nhìn vào cùng một thứ từ một góc độ khác hoặc không gian.

Khả năng chuyển đổi quan điểm này là thứ giúp người ta giải quyết các bài kiểm tra ảo ảnh quang học này kịp thời. 

Trong câu đố hôm nay, tất cả những gì bạn phải làm là tìm ra chú bướm ẩn mình giữa những loài côn trùng khác và những bông hoa đầy màu sắc trong ảo ảnh quang học.

Lúc đầu, nhiệm vụ có vẻ bình thường và đơn giản, nhưng khi nhìn kỹ vào hình ảnh, bạn sẽ biết rằng thử thách phức tạp hơn nhiều.

Thử thách tìm con bướm trong 9 giây: Nếu làm được bạn sẽ có cơ hội lọt vào top những người IQ cao nhất thế giới - Ảnh 1
Tìm con bướm trong vòng 9 giây. Ảnh: India Times

Mục tiêu của nhiệm vụ là tìm ra con bướm trong vòng 9 giây kể từ lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh. Bạn có thể tìm thấy con bướm trong thời gian?

Nếu bạn không thành công trong việc tìm kiếm con bướm, thì đừng mất tinh thần vì nhiều người đã thất bại khi thực hiện nhiệm vụ đầy thử thách này.

Để giúp bạn đi săn dễ dàng hơn, ở đây chúng tôi có câu trả lời cho bài kiểm tra ảo ảnh quang học.

Thử thách tìm con bướm trong 9 giây: Nếu làm được bạn sẽ có cơ hội lọt vào top những người IQ cao nhất thế giới - Ảnh 2
Đáp án. Ảnh: India Times

 Theo India Times

 

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