Đang “tự sướng” bằng chiếc máy đã sử dụng từ lâu, người đàn ông bất ngờ bị điện giật và tử vong tại chỗ

Thế giới 13/05/2023 07:19

Thấy con trai không mở cửa dù đã gọi nhiều lần, hai vợ chồng gọi điện cho cứu hộ nhưng khi mở cửa ra đã thấy con trai tử vong trên sàn.

Một người đàn ông tử vong với quả bóng bàn trong mông sau khi bị điện giật khi đang “tự sướng”.

Người đàn ông 30 tuổi độc thân đến từ Cộng hòa Séc, sống cùng gia đình tại nhà, được phát hiện đã qua đời trên sàn phòng ngủ bởi những người lính cứu hộ.

Lúc đó anh đang mặc một bộ đồ bơi một mảnh dành cho phụ nữ, và đã 'quấn chặt' chân, thân và cổ bằng dây đai nhựa và vải.

Trong một bản báo cáo về cái chết bất thường của người đàn ông này, các bác sỹ cho biết cha mẹ của người đàn ông này đã tìm kiếm sự giúp đỡ sau khi đứa con trai của hai người không thể mở cửa phòng “mặc dù họ đã gõ rất lâu”.

Cảnh sát tìm thấy một thiết bị mát xa điện nằm cạnh thi thể của người đàn ông không rõ danh tính, thiết bị này vẫn được kết nối với nguồn điện.

Các thử nghiệm cho thấy thiết bị dùng một tay có dấu hiệu bị “hao mòn” và gặp trục trặc khi cắm điện.

Đang “tự sướng” bằng chiếc máy đã sử dụng từ lâu, người đàn ông bất ngờ bị điện giật và tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Bên trong cơ thể của người đàn ông tìm thấy hai "dị vật" lạ là quả bóng bàn và chiếc bao cao su. Ảnh: Daily Mail

Vết bỏng trên da của người đàn ông, cách “cậu nhỏ” của anh vài mét, tương ứng với hình dạng bên ngoài của đầu thiết bị mát-xa.

Do đó, cái chết của anh được cho là do “vô tình bị điện giật khi đang tự sướng bằng chiếc máy”.

Khám nghiệm tử thi, được thực hiện 48 giờ sau khi ông qua đời, cũng cho thấy một “dị vật lạ” trong ruột của người đàn ông.

Công bố chi tiết về trường hợp của người đàn ông trên tạp chí Y học pháp lý , các bác sĩ từ Bệnh viện Đại học Hradec Králové ở phía bắc Cộng hòa Séc cho biết: “Đó là một chiếc bao cao su lạ mắt đựng trong hộp nhựa trong mờ, trên đó có dán nhãn tên nạn nhân. được đánh dấu bằng một dòng chữ màu đen”.

Nó dài khoảng 5,5 cm. Một vật thể dài khoảng 9cm khác cũng được tìm thấy bên trong trực tràng của người đàn ông

Các bác sĩ cho biết, đó là một “hình trụ tròn, bằng nhựa, trên đó đặt một quả bóng bàn, cố định bằng bọc nhựa”.

Các cuộc kiểm tra nội bộ cũng cho thấy người đàn ông bị tắc nghẽn nội tạng, sưng phổi và não do chất lỏng bị mắc kẹt trong khi máu được tìm thấy bị tắc nghẽn trong buồng tim.

Hầu hết mọi người thường nhét đồ vật vào trực tràng để đạt được “khoái cảm” ở mức cao nhất.

Điều này một phần là do số lượng dây thần kinh ở hậu môn, khiến nó rất nhạy cảm và cũng có thể kích thích tuyến tiền liệt ở nam giới.

Đối với phụ nữ, nó cũng có thể gián tiếp kích thích các bộ phận ở vùng kín.

Nhưng việc đưa đồ vật vào trực tràng, còn được gọi là hậu môn, có một số rủi ro.

Ngoài việc mắc kẹt dị vật, chúng còn có khả năng gây chảy máu trong ruột và làm thủng ruột, có thể gây tử vong.

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