Tìm điểm khác biệt trong hình: Nếu làm được bạn sẽ có đôi mắt giống đại bàng, không ai có thể thoát khỏi

Biểu tượng cảm xúc đóng vai trò là công cụ hỗ trợ trực quan để truyền đạt cảm xúc và phản ứng có thể khó diễn đạt chỉ bằng lời nói.

Mọi người sử dụng biểu tượng cảm xúc theo nhiều cách khác nhau mỗi ngày, chủ yếu trong giao tiếp thông qua ứng dụng nhắn tin, nền tảng truyền thông xã hội và email.

Biểu tượng cảm xúc giơ ngón tay cái lên có thể biểu thị sự đồng ý hoặc tán thành, trong khi biểu tượng cảm xúc khuôn mặt buồn có thể biểu thị sự thông cảm hoặc đồng cảm.

Ví dụ: biểu tượng cảm xúc đang cười có thể biểu thị rằng một thông điệp có ý nghĩa hài hước, trong khi biểu tượng cảm xúc trái tim có thể thể hiện tình yêu, tình cảm hoặc lòng biết ơn.

Tất cả chúng ta đều khá quen thuộc với các biểu tượng cảm xúc khác nhau có sẵn trên điện thoại di động của mình . Nhưng bạn có thể phát hiện ra biểu tượng cảm xúc kỳ lạ nào không? Hãy kiểm tra nó.



Tìm ra bàn tay khác biệt trong hình. Ảnh: India Times

Não bộ con người có thể bị đánh lừa bởi những ảo ảnh quang học. Bài tập "tìm điểm khác biệt" là một câu đố cổ điển nhằm yêu cầu tìm ra một điểm khác biệt so với phần còn lại.

Loại ảo giác này có thể vừa mang tính giải trí vừa đòi hỏi một sự tập trung và khả năng nhận ra các điểm bất thường một cách nhanh chóng.

Nó thường được sử dụng cho mục đích giải trí, nhưng nó cũng có thể là một công cụ hiệu quả để củng cố các kỹ năng nhận thức như quan sát hình ảnh và chú ý đến chi tiết.

Nó có thể có nhiều hình thức khác nhau, chẳng hạn như tìm từ lạ trong câu, màu sắc khác biệt trong chuỗi, hoặc hình dạng không bình thường trong một nhóm.

Đối với cái này, bạn phải tách biểu tượng cảm xúc kỳ lạ ra khỏi phần còn lại. Vì vậy, hãy đảm nhận nhiệm vụ tìm ra một biểu tượng cảm xúc khác so với phần còn lại trong hình này. Bạn có hứng thú không?

Hình ảnh này chứa chín hàng và bảy cột gồm các biểu tượng cảm xúc bàn tay được đánh số từ 1 đến 9 và từ A đến G. Khán giả phải xác định biểu tượng cảm xúc bàn tay nào khác với các biểu tượng cảm xúc khác.

Nếu tìm không thấy, bạn có thể xem đáp án dưới đây.



Đáp án. Ảnh: India Times

Lịch sử của biểu tượng cảm xúc bắt nguồn từ cuối những năm 1990 tại Nhật Bản, nơi chúng được phát triển lần đầu tiên bởi một nhóm tại công ty viễn thông NTT DoCoMo. Thuật ngữ "emoji" xuất phát từ các từ tiếng Nhật "e" (có nghĩa là "hình ảnh") và "moji" (có nghĩa là "nhân vật").

Bộ biểu tượng cảm xúc ban đầu bao gồm các hình minh họa đơn giản về các đồ vật phổ biến, chẳng hạn như biểu tượng thời tiết, ô tô và đồng hồ. Biểu tượng cảm xúc trở nên phổ biến trong văn hóa điện thoại di động của Nhật Bản, nơi chúng được sử dụng để truyền đạt cảm xúc và ý tưởng một cách ngắn gọn và trực quan.

Chúng nhanh chóng lan sang các khu vực khác trên thế giới và ngày càng trở nên phổ biến với sự phát triển của điện thoại thông minh và các nền tảng truyền thông xã hội.