Vị quốc vương hiện sở hữu 500 xe Rolls-Royce, có một đội máy bay riêng, chi 500 triệu cho mỗi lần hớt tóc là ai?

Thế giới 09/05/2023 16:21

Quốc vương Hassanal Bolkiah của Brunei là một trong những hoàng gia giàu có nhất thế giới với khối tài sản ước tính lên tới 30 tỷ USD.

Tất cả mọi người đều ao ước kiếm được thật nhiều tiền và được liệt kê trong danh sách những người giàu nhất trên thế giới. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp đặc biệt, khi họ được sinh ra với vị trí đứng đầu ở một quốc gia và được tận hưởng một cuộc sống xa hoa, đầy tráng lệ nhất.

Danh hiệu người giàu nhất trên Trái Đất dường như chỉ là trò chơi bóng bàn giữa những gã khổng lồ công nghệ vài năm một lần. Nhưng ý nghĩa thực sự của sự giàu có là nếu nó được chi tiêu bằng cả hai tay. Những người như vậy rất hiếm và trong số đó có Quốc vương Brunei, Hassanal Bolkiah.

Chế độ quân chủ đã chấm dứt ở nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng vẫn còn nhiều quốc gia nơi nhà vua nắm quyền. Quốc gia châu Á có tên là Brunei này là một trong số đó được điều hành bởi Quốc vương Hassanal Bolkiah.

Thân thế của Quốc vương Brunei

Vị quốc vương hiện sở hữu 500 xe Rolls-Royce, có một đội máy bay riêng, chi 500 triệu cho mỗi lần hớt tóc là ai? - Ảnh 1
Quốc vương Hassanal Bolkiah. Ảnh: India Times

Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah sinh ngày 15/7/1946, là con trai của Quốc vương Omar Ali Saifuddien III. Quốc vương Omar Ali Saifuddien có 10 người con, sáu gái và bốn trai, với nhiều vợ, nhưng đã chọn ông Bolkiah để kế vị ngay từ khi còn nhỏ.

Tính đến năm 2012 , Quốc vương Hassanal Bolkiah có 5 con trai và 7 con gái với 3 người vợ.

Sau khi cha ông từ bỏ ngai vàng vào ngày 4/10/1967, Hoàng tử Hassanal Bolkiah lên ngôi Quốc vương.

Ông đăng quang vào ngày 1 tháng 8 năm 1968. Ông được Nữ hoàng Elizabeth II của Vương quốc Anh phong tước hiệp sĩ, giống như cha ông.

Quốc vương Brunei giàu có tới cỡ nào?

Quốc vương Hassanal Bolkiah của Brunei được coi là một trong những quốc vương giàu nhất thế giới. Ông là người giàu nhất thế giới cho đến năm 1980.

Theo báo cáo của Business Insider, Hasanal Bolkiah có tài sản hơn 45,57 nghìn tỷ đồng và nguồn thu nhập lớn nhất của ông là trữ lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên.

Quốc vương Hassanal Bolkiah của Brunei là một trong những hoàng gia giàu có nhất thế giới với khối tài sản ước tính trị giá 30 tỷ USD (khoảng 703 nghìn tỷ) , theo Celebrity Net Worth.

Brunei chỉ là nước sản xuất dầu lớn thứ năm ở Đông Nam Á  sau Indonesia, Malaysia, Việt Nam và Thái Lan.

Xuất khẩu dầu thô và khí đốt tự nhiên đã đưa Quốc vương Hassanal Bolkiah (lãnh đạo hiện tại của Brunei) trở thành một trong những người giàu nhất thế giới. Tạp chí Forbes đã từng xếp Quốc vương Bolkiah là người giàu nhất thế giới vào năm 1988.

Quốc vương Brunei sở hữu bộ sưu tập xe hiếm lớn nhất thế giới, trong đó có chiếc Rolls-Royce dát vàng.

Theo báo cáo của Hotcars, Quốc vương thứ 29 của Brunei bao gồm khoảng 7.000 chiếc ô tô có giá trị kết hợp ước tính hơn 5 tỷ USD. Hassanal Bolkiah có 500 chiếc Rolls Royce và 300 chiếc Ferrari trong bộ sưu tập xe của mình.

Theo báo cáo của Bornrich.com, Quốc vương Brunei có một số chuyên cơ riêng được trang bị tiện nghi sang trọng.

Vị quốc vương hiện sở hữu 500 xe Rolls-Royce, có một đội máy bay riêng, chi 500 triệu cho mỗi lần hớt tóc là ai? - Ảnh 2
Quốc vương Brunei có bộ sưu tập xe hơi đắt tiền nhiều nhất thế giới. Ảnh: India Times

Ông có các máy bay phản lực Boeing 747-400, Boeing 767-200 và Airbus A340-200. Thậm chí chiếc Boeing 747-400 Jet được dát vàng và nó cũng có nhiều tiện nghi, bao gồm phòng khách và phòng ngủ.

Cung điện Istana Nurul Iman của Quốc vương Hassanal Bolkiah trị giá khoảng 79 nghìn tỷ. Cung điện có hơn 1700 phòng, 257 phòng tắm và năm bể bơi. Ngoài 110 nhà để xe, còn có chuồng ngựa có máy lạnh cho 200 con ngựa.

Ở quốc gia châu Á nhỏ bé Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah là một người sở hữu quyền lực tuyệt đối. Bolkiah không chỉ là vị quân chủ tuyệt đối của Brunei và là nhà lãnh đạo tối cao của đạo Hồi mà còn là thủ tướng, bộ trưởng tài chính, bộ trưởng ngoại giao và thương mại, bộ trưởng cảnh sát, bộ trưởng quốc phòng và chỉ huy lực lượng vũ trang của quốc gia này.

Quốc vương Bolkiah không mất đi sở thích ăn chơi xa xỉ ngay cả khi đã già đi. Theo báo cáo của tờ The Times (Anh), Hassanal Bolkiah vẫn thường chi 20.000 USD (khoảng 469 triệu) cho một lần cắt tóc.

Vị quốc vương hiện sở hữu 500 xe Rolls-Royce, có một đội máy bay riêng, chi 500 triệu cho mỗi lần hớt tóc là ai? - Ảnh 3
Quốc vương Hassanal Bolkiah có 5 con trai và 7 con gái. Ảnh: India Times

Gần đây, con gái của Quốc vương Brunei, Công chúa Fadzilah Lubabul Bolkiah đã tổ chức một đám cưới xa hoa kéo dài một tuần đầy mơ mộng. Đám cưới được công bố vào ngày 31 tháng 12 năm ngoái và đã thu hút sự chú ý của thế giới với những khoảnh khắc đáng nhớ.

Công chúa đã kết hôn với Awang Abdullah Nabil Mahmoud Al-Hashimi tại Istana Nurul Iman, nơi sinh sống chính thức của Quốc vương Hassanal Bolkiah, cũng được biết đến là một trong những cung điện lớn nhất thế giới.

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