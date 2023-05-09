Gã chồng đốn mạt nhất thế giới cấu kết với 5 gã đàn ông khác cưỡng hiếp vợ mình và nhận án 29 năm tù

Thế giới 09/05/2023 12:45

Người đàn ông 42 tuổi đã thông đồng cùng 5 người khác chuốc thuốc mê và cưỡng hiếp vợ mình trong suốt 8 năm

Kẻ chủ mưu chính trong hàng loạt vụ án thông đồng để người khác hiếp dâm vợ mình lãnh án 29 năm tù và 24 nhát roi tại Tòa án Cấp cao Singapore vào ngày 4/5.

Người đàn ông Singapore 42 tuổi đã âm mưu cùng với 5 người đàn ông khác chuốc thuốc mê và hãm hiếp vợ mình trong khoảng thời gian 8 năm. Anh ta cũng bị buộc tội thông đồng với hai người đàn ông khác để cưỡng hiếp vợ hoặc vợ cũ của họ.

Người đàn ông, được đặt tên là J, là kẻ cầm đầu chính của các vụ án mà bên công tố mô tả là chưa từng có tiền lệ.

Anh ta phải đối mặt với nhiều cáo buộc nhất trong số những người phạm tội. Hôm ngày 4/5, người đàn ông đã nhận 5 tội danh âm mưu hãm hiếp và một tội danh là tấn công tình dục. 11 cáo buộc khác đã được đưa ra xem xét.

Gã chồng đốn mạt nhất thế giới cấu kết với 5 gã đàn ông khác cưỡng hiếp vợ mình và nhận án 29 năm tù - Ảnh 1
Người đàn ông đã thực hiện hành vi phạm tội trong suốt 8 năm. Ảnh: Shutterstock

Người đàn ông trước đó đã từng có hai nhóm luật sư đại diện cho mình trong quá trình tố tụng, nhưng sau đó anh đã quyết định từ bỏ những luật sư này và tự đại diện cho bản thân mình trong các vụ kiện.

Theo thông tin trước tòa, J đã kết hôn với người vợ hiện 41 tuổi vào năm 2008. Họ có với nhau 4 người con.

J đã hỏi vợ liệu cô ấy có hứng thú với cuộc chơi ba người hay không nhưng đã bị từ chối. Vì vậy anh ta đã ấp ủ một kế hoạch dụ dỗ vợ mình để những người đàn ông khác quan hệ với cô ấy.

Anh ta đã gặp sáu đồng phạm của mình vào đầu năm 2010 trên diễn đàn Sammyboy và các nền tảng khác

Vụ việc được đưa ra ánh sáng khi vợ của J thức dậy trước chồng vào tháng 1 năm 2020 và nhận thấy một đoạn video đang phát trên điện thoại của anh.

Cô nhìn thấy những hình ảnh khiêu dâm của mình trong một cuộc trò chuyện trên Skype với đồng phạm K.

Khi lướt xuống, cô phát hiện ra rằng những người đàn ông đã trao đổi vợ của họ để thỏa mãn hành vi xấu xa của mình. Cô tát J cho tỉnh rồi bắt anh chở đến nhà K. Những người đàn ông sau đó đã bị bắt.

Gã chồng đốn mạt nhất thế giới cấu kết với 5 gã đàn ông khác cưỡng hiếp vợ mình và nhận án 29 năm tù - Ảnh 2
Anh yêu cầu được điều trị tâm thần để được về nhà với vợ con. Ảnh minh họa: Internet

Để giảm nhẹ, J cho biết anh ta đã nhận tội để chịu trách nhiệm và chấp nhận “hình phạt thích đáng” của mình.

“Ngay bây giờ, mối quan tâm chính của tôi là sự an toàn của vợ tôi cũng như các con tôi, vì vậy tôi mong quý tòa xem xét trong việc đưa tôi đi giám định pháp lý và chẩn đoán những gì đang thực sự diễn ra trong tâm trí tôi”, anh nói.

J yêu cầu được điều trị tâm thần sao cho bản thân có thể “được coi là đủ an toàn để được trở về nhà của tôi, gia đình của tôi, vì gia đình hạt nhân của tôi vẫn còn rất nguyên vẹn”.

Anh ta cũng đã tuyên bố rằng vợ đã tha thứ cho mình, nhưng công tố đã bác bỏ điều này bằng cách đọc từ bản tường trình về những tác động của nạn nhân, trong đó cô ấy nói: “Tôi cứ nghĩ về việc anh ta đã làm điều này tàn nhẫn như thế nào với tôi.”

J cũng khai rằng động cơ phạm tội của mình là vì vợ ngoại tình vào năm 2010 và 2014.

Anh ta cũng đã đệ trình một lá thư từ mẹ của mình, yêu cầu tòa án khoan dung với con trai "hiếu thảo" của bà vì anh cũng là một người cha “có trách nhiệm và yêu thương” đối với bốn cô con gái của mình.

Bốn trong số những người đàn ông có liên quan – K, L, M và N – đã bị kết án vào tháng 11, nhận án tù từ 13 năm rưỡi đến 22 năm. Ba người trong số họ bị đánh 20 gậy, trong khi người thứ tư thì không vì ông đã trên 50 tuổi.

Người đàn ông thứ sáu, P, bị kết án vào tháng 1 năm 2022.

Trường hợp của người đàn ông cuối cùng tên O, đang chờ giải quyết.

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