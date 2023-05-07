Hình ảnh cụ ông 102 tuổi ôm bó hoa tặng cụ bà trong bệnh viện làm tan chảy trái tim đội ngũ y bác sĩ

Thế giới 07/05/2023 08:29

Một người đàn ông 102 tuổi đã mang một bó hoa đến tặng người vợ đang nằm viện, người mà ông gọi là "tình yêu của đời mình".

Để thể hiện tình yêu và sự tận tụy đầy cảm động, một người đàn ông 102 tuổi đã mang một bó hoa đến cho người vợ đang nằm viện của mình, người mà ông gọi là “tình yêu của đời mình”.

Khoảnh khắc cảm động đã được ghi lại trong một video đã lan truyền nhanh chóng, làm tan chảy trái tim của mọi người trên khắp thế giới.

Cặp đôi đã kết hôn được nhiều năm, đã vượt qua thử thách của thời gian và vẫn cam kết với nhau trong mọi khó khăn.

Hành động mang hoa đến tặng vợ trong bệnh viện của người chồng là minh chứng cho tình yêu bền chặt mà họ dành cho nhau.

Đoạn video đã khiến nhiều người ngưỡng mộ và đánh giá cao cặp đôi.  Nhiều người bày tỏ mong muốn tìm được một tình yêu mạnh mẽ và kiên cường như họ. Đó là một lời nhắc nhở rằng tình yêu đích thực không có giới hạn và có thể tồn tại ngay cả những thử thách khó khăn nhất.

Đoạn video dễ thương này được GoodNewsMovement chia sẻ trên trang Twitter của họ với chú thích: “Người chồng 102 tuổi mang hoa đến cho tình yêu của đời mình đang nằm trong bệnh viện”.

Khi video tiếp tục lan truyền trên mạng, đó là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng tình yêu thương và lòng trắc ẩn là những giá trị phổ quát vượt qua tuổi tác, văn hóa và quốc tịch.

Đó là một lời nhắc nhở rằng ngay cả trong những thời khắc đen tối nhất, chúng ta vẫn có thể tìm thấy hy vọng và niềm an ủi trong tình yêu với sự hỗ trợ của những người thân yêu.

Hình ảnh cụ ông 102 tuổi ôm bó hoa tặng cụ bà trong bệnh viện làm tan chảy trái tim đội ngũ y bác sĩ - Ảnh 1
Cụ ông mang hoa đến tặng vợ. Ảnh: GoodNewsMovement 

Hành động của cụ ông 102 tuổi đã chạm đến trái tim của hàng triệu người và như một lời nhắc nhở rằng không bao giờ là quá muộn để bày tỏ tình yêu và lòng biết ơn đối với những người quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta.

Đó là minh chứng cho sức mạnh bền bỉ của tình yêu và là ví dụ đẹp đẽ về cách một hành động đơn giản của lòng tốt và tình yêu thương có thể làm tươi sáng một ngày của ai đó.

Trong đoạn phim lan truyền, có thể thấy người đàn ông  bước vào phòng bệnh với một bó hoa. Khi nhận thấy vợ mình đang ngồi ở đó, ông tiến tới, hôn bà ấy một cách trìu mến, rồi tặng hoa. Có thể thấy nụ cười trên gương mặt người vợ thể hiện rõ tình yêu giữa hai người.

Kể từ khi được chia sẻ vào ngày 4/5, video đã nhận được hơn 15,5 nghìn lượt xem và 167 lượt thích trên Twitter.

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