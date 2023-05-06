Thử thách tìm 13 con vật trong 19 giây: Nếu làm được bạn sẽ có cơ hội trở thành người có IQ cao nhất thế giới

Thế giới 06/05/2023 17:03

Tìm 13 con vật trong một bức hình ảo ảnh quang học là một điều không dễ nhưng nếu làm được thì đó là một điều tuyệt vời.

Nếu bạn là người yêu thích ảo ảnh quang học và thử thách thị giác, bạn sẽ được thưởng thức!

Ảo ảnh quang học là một cách thú vị và tương tác để kiểm tra kỹ năng nhận thức thị giác và chức năng nhận thức của bạn. Những loại câu đố này có thể là một cách tuyệt vời để rèn luyện trí não và cải thiện khả năng giải quyết vấn đề của bạn.

Ảo ảnh quang học là hiện tượng thị giác hấp dẫn đánh lừa mắt và não của chúng ta để nhìn thấy những thứ có thể không tồn tại hoặc xuất hiện khác với thực tế.

Chúng được tạo ra bằng cách khai thác cách thức hoạt động của mắt, não và hệ thống thị giác của chúng ta, đồng thời có thể có nhiều dạng khác nhau, bao gồm hình dạng hình học, màu sắc, hoa văn và vật thể.

Thử thách tìm 13 con vật trong 19 giây: Nếu làm được bạn sẽ có cơ hội trở thành người có IQ cao nhất thế giới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những ảo ảnh này có thể được sử dụng để giải trí, giáo dục, nghiên cứu khoa học và nghệ thuật, đồng thời chúng có thể tiết lộ nhiều điều về cách chúng ta nhận thức và giải thích thế giới xung quanh.

Từ ảo ảnh đơn giản đến phức tạp, ảo ảnh quang học có thể thử thách các giác quan của chúng ta, cải thiện kỹ năng nhận thức thị giác và mang lại nhiều giờ giải trí.

Ảo ảnh quang học cũng có thể được sử dụng để nghiên cứu  nhận thức và chức năng não của con người. Bằng cách hiểu cách bộ não của chúng ta xử lý thông tin thị giác, các nhà nghiên cứu có thể tìm hiểu thêm về cách chúng ta nhìn nhận thế giới và phát triển những cách mới để điều trị suy giảm thị lực và rối loạn thần kinh.

Hãy thử thử thách ảo ảnh quang học mới này để kiểm tra mức IQ của bạn!

Thử thách tìm 13 con vật trong 19 giây: Nếu làm được bạn sẽ có cơ hội trở thành người có IQ cao nhất thế giới - Ảnh 2
Nếu tìm được trong 19 giây bạn sẽ nằm trong số 10 người giải được câu đố này. Ảnh: India Times

Đây là một ảo ảnh quang học phức tạp hơn, chỉ có tỷ lệ thành công là hai trong số mười người giải được bài kiểm tra.

Thử thách khá đơn giản. Tất cả những gì bạn phải làm để trở thành một trong những người có thể hoàn thành câu đố kịp thời là tìm ra 13 con vật ẩn trong ảo ảnh quang học.

Tuy nhiên, đó không phải là tất cả. Thử thách trở nên thú vị khi chúng tôi thêm một lớp khó khăn cho nó. Đối với bài kiểm tra này, bạn phải tìm ra 13 con vật trong vòng 19 giây để tự xưng là nhà vô địch.

Dưới đây là đáp án

Thử thách tìm 13 con vật trong 19 giây: Nếu làm được bạn sẽ có cơ hội trở thành người có IQ cao nhất thế giới - Ảnh 3
Đáp án câu đố. Ảnh: India Times
 

 Theo India Times

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